Ставки по кредитам тают по весне

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам января 2021 г. зафиксирован заметный рост запросов в банки за кредитами наличными. Одновременно средняя выдаваемая сумма потребительского кредита по сравнению с первым месяцем 2020 г. выросла на 29,7%, составив 224 500 руб. Нынешней весной опрошенные «Ведомостями» банки будут стремиться наращивать объемы потребкредитования. При этом конкуренция за заемщиков будет не только ценовой (за счет предложения им привлекательных процентных ставок) – в арсенале банков есть и иные приемы.