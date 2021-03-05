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Ставки по кредитам тают по весне

Банки поддержали спрос заемщиков весенними акциями
Елена Ведерина
Андрей Гордеев / Ведомости

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам января 2021 г. зафиксирован заметный рост запросов в банки за кредитами наличными. Одновременно средняя выдаваемая сумма потребительского кредита по сравнению с первым месяцем 2020 г. выросла на 29,7%, составив 224 500 руб. Нынешней весной опрошенные «Ведомостями» банки будут стремиться наращивать объемы потребкредитования. При этом конкуренция за заемщиков будет не только ценовой (за счет предложения им привлекательных процентных ставок) – в арсенале банков есть и иные приемы.

Cтавка на рост

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных