«Прорвался гнев, копившийся годами»: как восстали узники Бухенвальда

Один из лидеров сопротивления Степан Бакланов вспоминал: «По условному сигналу электрическим фонарем около 12 ночи мы (Симаков и Бакланов) вышли из лагеря военнопленных в общий лагерь (к этому времени вход стал наиболее свободным), проследовав до определенного барака, встретили двух заключенных, которые передали нам пакеты с винтовками, завернутыми в плотную бумагу, и мы двинулись дальше. Лиц заключенных нам не удалось рассмотреть. Оружие было доставлено в барак № 7 и уложено на подготовленное место и тщательно замаскировано» (из статьи о концлагере Бухенвальд и создании антифашистской организации архивного отдела администрации Братска).