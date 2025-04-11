«Прорвался гнев, копившийся годами»: как восстали узники Бухенвальда

«Прорвался гнев, копившийся годами»: как восстали узники БухенвальдаИ какую роль в освобождении лагеря играло советское подполье
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, учрежденный в память о восстании в Бухенвальде – одном из крупнейших мест заключения в гитлеровской Германии. Как находившиеся на грани жизни и смерти пленники создали мощное интернациональное подполье и сами себя освободили – в материале «Ведомостей».
Концентрационный мегаполис
Концлагерь Бухенвальд (с нем. «Буковый лес») работал с июля 1937 г. по апрель 1945 г. около города Веймар. Помимо основного учреждения существовало еще 138 филиалов: бесплатным трудом охотно пользовались немецкие промышленники. В конце войны, когда туда стали стекаться узники польских лагерей, Бухенвальд стал крупнейшим местом заточения на территории Германии.
Через лагерь прошло более 250 000 военнопленных и заключенных – от польских евреев до немецких антифашистов. Например, 18 августа 1944 г. в Бухенвальде был убит лидер немецких коммунистов Эрнст Тельман, до этого просидевший в заточении 11 лет. 56 000 узников погибли от пыток, зверств охраны, медицинских экспериментов, голода и болезней.
Международное сопротивление
Группы сопротивления в Бухенвальде стали появляться с 1939 г. Их создавали попавшие в застенки члены коммунистической и социал-демократической партий Германии. К 1943 г. в стенах лагеря уже функционировал крупный центр, которым руководил немецкий антифашист Вальтер Бартель. Также видными деятелями интернационального подполья были немец Эрнст Буссе, чехи Кветослав Иннеманн, Ян Геш, югослав Руди Супек, француз Марсель Поль. Вскоре к лидерам сопротивления присоединились советские граждане – Николай Симаков и Степан Бакланов.
Представители интернационального сопротивления старались получать значимые посты, в частности, бригадиров – так называемых капо. Благодаря этому они брали под контроль самые разные стороны лагерной жизни. Например, в Бухенвальде была спасательная команда, все члены которой являлись участниками подполья. Узников спасали, выдавая за умерших или укрывая в подпольном лазарете. Больным и истощенным выдавали освобождение от работы.
«К июню 1944 г. немецким товарищам вновь удалось овладеть многими административными должностями в Бухенвальде. Все трое старшин лагеря были антифашистами, старшими в бараках тоже в большинстве случаев оказались члены подпольной организации. Все кандидатуры на эти должности предварительно рассматривались немецким антифашистским центром, что намного облегчало дело» (из книги одного из руководителей советского подполья Георгия Поливина «Это было в Бухенвальде»).
Ключевой целью была подготовка восстания. Подполье формировало боевые группы и тренировало их. Всего было создано 56 советских, 23 немецких, 22 французских, 16 югославских, 14 польских, девять испанских, восемь бельгийских, пять итальянских, пять австрийских и семь интернациональных групп.
Создание советского подполья
Первых советских военнопленных привезли в Бухенвальд в октябре 1941 г. Их изолировали колючей проволокой и поселили в отдельных бараках. Уже к 1942 г. вокруг Николая Симакова в лагерной больнице сформировалась первая группа сопротивления.
Николай Симаков – участник Великой Отечественной войны с первых дней. 4 июля 1941 г. в боях под Минском он был ранен, попал в плен и с 18 октября находился в Бухенвальде. От чеха Квета Винцейна красноармеец узнал о существовании интернационального подполья.
«Тогда же я ему, Квету, сказал: “Можем ли мы, русские, организовать себе такую организацию?” Квет мне ответил, что да, вы можете тоже организовать у себя такую организацию и мы ее будем поддерживать. Разойдясь с Кветом, я начал заниматься вопросом организации среди русских подпольной организации» (из протокола допроса Николая Симакова, 16 августа 1947 г.).
Весной 1942 г. в лагерь стали привозить советских «политзаключенных». В эту категорию попали активные коммунисты и партработники, партизаны и военные. Нацисты помечали их красной меткой и размещали в общем лагере вместе с заключенными других национальностей. Одним из таких заключенных стал Иван Смирнов – подполковник, которого с самого начала войны возили по разным лагерям. Он возглавил боевое крыло организации и впоследствии написал об этом книгу «Бухенвальдский набат».
Первоначально борьба сводилась к тому, чтобы хоть немного облегчить положение пленных. Группы действовали независимо и даже не знали о существовании друг друга. Весной 1943 г. по инициативе Николая Симакова в лагерной больнице прошло тайное совещание лидеров подпольных групп, по итогам которого они объединились в единый центр.
Саботаж и «Правда пленных»
На предприятиях, где использовался труд заключенных Бухенвальда – в «Густлов Верке» (оружейный завод), «ДАВ» (завод военной амуниции), «МИ-БАУ» (цех завода радиодеталей), «ФАУ-1» (завод самоуправляемых снарядов) действовали группы саботажников. Токари, слесари, фрезеровщики, электрики обманывали лояльных СС немецких мастеров и производили негодные детали. Брак среди произведенных винтовок доходил до 75%. Участники сопротивления выбрасывали в мусор ценные материалы, портили станки, используя для них машинное масло с битым стеклом, ломали сверла, фрезы и другие инструменты.
Кроме активного участия в саботаже, советское сопротивление организовало собственную радиосвязь. Заключенные Лев Драпкин и Алексей Лысенко работали в лагерной радиомастерской. Воспользовавшись «служебным положением», узники собрали собственный радиоприемник в старом ведре из-под мармелада с питанием от электросети. Благодаря радиоприемнику подполье стало получать информацию о ситуации на фронтах.
Другим заключенным такие сведения передавалась из уст в уста, но не только. Советское подполье выпускало газету «Правда пленных». Тираж, конечно, был один-два экземпляра – обычная тетрадь, исписанная от руки. Газета рассказывала о фронтовых сводках, лагерных новостях, поддерживала боевой дух заключенных. Всего вышло 26 экземпляров газеты.
Боевая подготовка и изготовление оружия
Постепенно подполье стало всерьез готовиться к вооруженному восстанию. К маю 1944 г. из советских политзаключенных были созданы две боевые бригады – «Каменная» и «Деревянная». Названия произошли от типов бараков, в которых они жили. Зимой 1945 г. была организована бригада «Малая» – из малого лагеря.
Военное крыло подполья занималось боевой подготовкой: узников обучали тактике партизанской войны, учили обращаться с оружием. С советскими заключенными делился оружием международный центр, часть они производили сами. Боевые группы проводили короткие учения по 10-15 минут: объясняли принцип работы, после чего стволы заворачивались в тряпку и прятались в тайники.
Один из лидеров сопротивления Степан Бакланов вспоминал: «По условному сигналу электрическим фонарем около 12 ночи мы (Симаков и Бакланов) вышли из лагеря военнопленных в общий лагерь (к этому времени вход стал наиболее свободным), проследовав до определенного барака, встретили двух заключенных, которые передали нам пакеты с винтовками, завернутыми в плотную бумагу, и мы двинулись дальше. Лиц заключенных нам не удалось рассмотреть. Оружие было доставлено в барак № 7 и уложено на подготовленное место и тщательно замаскировано» (из статьи о концлагере Бухенвальд и создании антифашистской организации архивного отдела администрации Братска).
Оружия, конечно, все равно не хватало, поэтому участники сопротивления искали способы его изготовления. Бывшие узники вспоминали, как пробовали в лагерных условиях собрать гранату. Первый опыт ее испытания оказался неудачным: искра попала не на бикфордов шнур, а на саму взрывчатку, и произошел взрыв. Испытатель выжил, но получил ранение в ногу. Тем не менее, гранату поставили на «серийный» выпуск.
К началу 1945 г. организация имела пулемет, 91 винтовку, 16 гранат немецкого образца, 107 ручных гранат собственного изготовления, большое количество холодного оружия, патронов и бутылок с зажигательной смесью.
Накануне дня Х
Весной 1945 г. союзные войска стремительно продвигались на запад. Из Бухенвальда начали «эвакуировать» узников вглубь Германии. Это были «марши смерти»: неспособных идти убивали на месте. Выживала всего треть.
2 апреля комендант Бухенвальда Герман Пистер приказал всем евреям выйти из бараков и построиться «для эвакуации», но его приказ проигнорировали. На следующий день руководство концлагеря стало вызывать к себе предполагаемых подпольщиков, однако их хорошо спрятали. Конфронтация нарастала.
Когда руководству Бухенвальда стало известно, что американские войска 4 апреля освободили смерти Ордруф, эвакуацию было решено ускорить. 8 апреля подпольщики попытались связаться с американскими войсками с помощью радиограммы. Это сделали поляк Гвидон Дамазин и русский пленный Константин Леонов. Они передали сообщение о грозящей узникам опасности уничтожения и просили о помощи. Вскоре получили ответ: американцы спешат на помощь.
В тот же день (по другим данным – 10 апреля) началась эвакуация военнопленных. В эту группу попали 480 советских граждан, включая лидера советского подполья Николая Симакова. Он был готов к такому развитию событий и с группой товарищей бежал из эшелона. 9 апреля на очередное построение для эвакуации не вышел ни один из заключенных лагеря.
«Лагерь полностью вышел из подчинения. Вызов брошен! Приводим себя в боевую готовность и ждем», – говорилось в брошюре, изданной заключенными в апреле 1945 г. В это время в Бухенвальде уже слышались отзвуки канонады орудий – союзники были рядом. Наступило 11 апреля 1945 г.
«Да здравствует свобода!»
«Эсэсовцы развили необычайную активность. Они устанавливают дополнительные пулеметы, часовым на вышках выдали фауст-патроны. Медлить нельзя. За несколько часов до рокового срока командиров и комиссаров бригад вызвали на экстренное совещание подпольного центра. Было решено: в 15 часов 15 минут поднять восстание» (из книги одного из организаторов восстания в Бухенвальде Николая Кюнга «Война за колючей проволокой»).
Небольшие группы заключенных взяли из тайников заготовленное оружие и раздали боевым бригадам. Командиры провели финальный инструктаж.
«Даже те, кто уже знал о существовании подпольной армии, не представляли, сколько же у нас оружия. И когда стали отдирать доски полов, стен, вскрывать все тайники, и на столах в блоках появились карабины, пистолеты, гранаты, кинжалы, бутылки с горючей смесью, крикам восторгов, казалось, не было предела. Люди махали руками, вскакивали на скамьи, на столы, целовали оружие, тянули руки, чтобы коснуться холодной стали пистолетов, пересчитывали патроны» (из книги руководителя восстания Ивана Смирнова «Бухенвальдский набат»).
Советские отряды наступали вдоль проволочного заграждения от угловых ворот до лагерной больницы. С другой стороны от рядов колючей проволоки располагался военный городок эсэсовцев – казармы, гаражи, склады с оружием. Советским группам было необходимо проникнуть через колючку и захватить городок, который простреливался с вышек охраны.
Группы немецких антифашистов в это время наступали на участок левее, чтобы овладеть телефонной связью и отключить ток, подведенный к колючей проволоке, а также захватить комендатуру. С другой стороны действовали чешская, польская, французская и другие организации. У всех были свои задачи.
Наступление начали после крика «Ура!», который подхватили все отряды. Более 5000 заключенных бросились с оружием на главные ворота. Батальон Н. Задумова штурмовал угловые ворота, в это время другие советские группы активно старались прорвать колючую проволоку.
«Окаянную проволоку рвали чем только можно: лопатами, ломами, киркомотыгами, кромсали специальными ножницами или просто набрасывали на нее одеяла и пиджаки и по ним перелезали на другую сторону. Гарнизоны вышек, подавленные массовостью и организованностью атакующих, беспорядочно отстреливаясь, разбежались» (из книги Николая Кюнга «Война за колючей проволокой»).
«В течение первого получаса взяли в плен около 200 эсэсовцев. Над лагерем из края в край разносились на разных языках радостные крики: «Ура!», «Да здравствует свобода!», «Смерть фашистам!» (из книги ветерана войны Василия Красноперова «Подпольщики Бухенвальда», подготовленной по запискам и рассказам участников событий).
Отряды других групп также быстро захватили свои участки. Охрана СС уже не оказывала сопротивления, а разбежалась по окрестным лесам. Боевые группы заняли круговую оборону по периметру лагеря, чтобы не допустить возвращения врага. «Прорвался гнев, копившийся годами», – отмечал Красноперов.
«Повстанцы во время прочесывания леса выловили еще несколько сот трусливо разбежавшихся эсэсовцев. К пяти часам вечера 11 апреля 1945 г. над концлагерем Бухенвальд взвился алый стяг – символ свободы» (из книги Василия Красноперова «Подпольщики Бухенвальда»).
По советской версии, еще два дня освобожденный Бухенвальд оставался под контролем узников, а подразделения 3-й армии США прибыли в лагерь лишь 13 апреля 1945 г. По американской версии, войска союзников прибыли в уже занятый восставшими Бухенвальд в тот же день — 11 апреля. Как бы там ни было, прибывшие американские войска оказали помощь бывшим заключенным и привезли в Бухенвальд жителей близлежащего Веймара, а также прессу, чтобы осветить на весь мир ужасы преступлений нацистского режима.
Спустя два года начался уголовный процесс. В результате виновными в военных преступлениях был признан 31 сотрудник Бухенвальда, из них 22 человека были приговорены к смертной казни. Впоследствии десятерым из них заменили смертный приговор на пожизненное заключение.
После освобождения узников Бухенвальда и Доры-Миттельбау на свободу вышли заключенные Заксенхаузена (22 апреля), Дахау (29 апреля), Равенсбрюка (30 апреля). В память о погибших и выживших 11 апреля стал Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей.