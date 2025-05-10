Слепые слухачи: как незрячие бойцы защищали Ленинград

Слепые слухачи: как незрячие бойцы защищали ЛенинградОни могли распознать вражеский самолет на значительном расстоянии
История о слепых, служивших в войсках ПВО блокадного Ленинграда, похожа на красивую легенду, а то и сюжет для зрелищного боевика. Однако такая страница в истории Северной столицы действительно была, пусть подробностей о ней почти не сохранилось. По случаю 80-летия Победы «Ведомости» рассказывают, как незрячие бойцы охраняли небо над Северной столицей.
Зачем «слушать небо»
Во время блокады Ленинград подвергался регулярным налетам вражеской авиации. По данным чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. на город упало 107 158 фугасных и зажигательных бомб. Поскольку радиолокаторов в распоряжении защитников Северной столицы было немного, охранять ленинградское небо приходилось при помощи устаревших, но проверенных комплексов «Прожзвук», которые состояли из зенитного прожектора, звукоулавливающей установки и поста управления.
Звукоулавливатель ЗТ-5 в народе называли «Слушай небо». Это прибор, состоящий из металлических раструбов, соединенных с наушниками. Внутри был установлен микрофон, который усиливал звуки. Ключевую роль играл оператор установки – так называемый слухач. Именно он распознавал в окружающем шуме звук мотора приближающегося самолета. ЗТ-5 имел четыре раструба, поэтому на нем параллельно работало два слухача: один определял координаты цели по горизонтали, другой – по вертикали. Оператор мог услышать врага за 10-12 км. После этого самолет «ловили» прожекторами и сбивали.
Где искать слухачей
Технология «выслушивания» была далека от совершенства: точно различать получалось только большую группу самолетов в тихую ночь. Чтобы ловить звуки мелких групп или одиночных машин, требовались люди не просто с хорошим, но предельно обостренным слухом. Бытует версия, что идея набирать в ряды операторов ЗТ-5 незрячих людей родилась у военного командования благодаря популярной повести Владимира Короленко «Слепой музыкант». Об этом, в частности, в 1974 г. в повести «Ленинградская баллада» рассказал журналист и писатель Семен Бытовой.
Так ли это было на самом деле, неизвестно, однако уже осенью 1941 г. руководство ПВО Ленинграда обратилось за консультацией к психологам, физиологам и дефектологам, которые подтвердили, что зачастую слух у таких людей действительно обостряется, компенсируя отсутствие зрения. «При соответствующей̆ подготовке слепорожденных от них можно ожидать более совершенного обнаружения цели и установления ее координат, несмотря на отсутствие зрения» («Психологический журнал», 1985 г.).
Отбор и подготовка
После начала блокады большая часть незрячих на эвакуацию не решилась. В Ленинграде осталось около 300 инвалидов по зрению, которые старались трудиться наравне с остальными. Они работали в учебно-производственных мастерских, плели маскировочные сети, шили одежду и тапочки для госпиталей.
10 декабря 1941 г. председатель Ленгорисполкома Петр Попков через Ленинградское общество слепых объявил о наборе слабовидящих для добровольной службы в армии. Заявление подали практически все, но пройти строгий отбор удалось немногим. Выбирали самых выносливых и чувствительных к звуку. Во многом поэтому в отряде слепых слухачей оказалось сразу несколько музыкантов.
Медкомиссию успешно прошли 30 незрячих. После дополнительного отбора 20 человек отправились на специальные курсы: за 10 дней нужно было учиться не просто слышать звук, но верно его интерпретировать. 12 обладателей самого острого слуха – Павла Петрова, Петра Борисова, Эдуарда Кема, Василия Цыпленкова, Ивана Скробота, Гавриила Серебренникова, Константина Михайлова, Игоря Заикина, Алексея Бойко, Якова Зобина, Аверкия Никонова и Федора Борейко – зачислили в действующую армию и отправили в штаб 2-го корпуса ПВО, откуда мобилизованные были направлены в конкретные полки.
Из блокадного дневника слабовидящего Петра Горчакова: «14 января 42-го 12 слепцов уехали в военной машине из Дома просвещения... Теперь известно, что они работают и живут в военной обстановке с красноармейцами. Паек, обмундирование и так далее».
Тяжелый труд
На службу незрячие новобранцы заступили с февраля 1942 г. Они работали в паре со зрячими бойцами, которые вращали раструбы звукоулавливателей. Слепые же фокусировались на «выслушивании».
Условия были тяжелыми: дежурство длилось всю зимнюю ночь, жить приходилось в землянках. Нередко параллельно шел артобстрел. Канонада мешала обнаружению самолетов врага, а микрофон ЗТ-5, усиливавший любой звук, мог оглушить и даже контузить, если снаряд падал поблизости.
Тем не менее результат оказался превосходным: из-за раннего обнаружения немецкие бомбардировщики были вынуждены подниматься на предельно допустимые высоты, откуда не могли прицельно сбрасывать бомбы. «В штабных документах указывалось, что с приходом [слепых] слухачей на «ЗТ» вражеские цели в воздухе засекались на дальность в 40-50 км и на высоту в 6 и даже 7 км. Раньше такого практически не было» («Ленинградская правда», 27 января 1987 г.).
Дороги слепых слухачей
Павел Петров, Петр Борисов, Эдуард Кем и Василий Цыпленков были демобилизованы по состоянию здоровья уже в марте 1942 г.: продолжать в таком темпе они просто не смогли. Цыпленков вскоре умер от дистрофии. Кем продолжил работать в Ленинграде, о судьбе Петрова и Борисова достоверной информации нет.
Музыканта Ивана Скробота направили на службу в район станции Девяткино. Его слух помог сбить два вражеских самолета, но вскоре он получил контузию и был демобилизован. После войны Скробот стал руководителем духового оркестра. Еще одного музыканта, Гавриила Серебренникова, который до войны работал настройщиком пианино на фабрике «Красный Октябрь», включили в список слухачей без прохождения медкомиссии. Уже в июне 1942 г. его демобилизовали по состоянию здоровья. После войны Серебренников продолжал трудиться настройщиком.
Константин Михайлов, имевший небольшой остаток зрения, до войны был рабочим. В июле 1942 г. получил контузию, был демобилизован и эвакуирован в Вологодскую область. С 1945 г. работал баянистом в ленинградской музыкальной школе для военно-ослепших. Профессиональный историк Игорь Заикин до 1943 г. служил в 351-м зенитном артиллерийском полку и получил награду «За оборону Ленинграда». После войны вернулся к работе, преподавал историю, занимался политинформацией, был редактором стенгазеты.
До конца войны дослужили двое. Один из них, рабочий и баянист Алексей Бойко, стал первым слепым слухачом, отказавшимся от помощи зрячих товарищей. Он разработал собственную систему ориентирования на месте дежурства с использованием натянутых веревок. Был награжден двумя медалями «За боевые заслуги», а также медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Бойко стал прототипом главного героя повести Виктора Шутова «Я знаю ночь».
Вторым слухачом, прошедшим всю войну, был Яков Зобин. До войны он работал на электромоторном заводе Общества слепых. Был представлен к медали «За боевые заслуги» со следующей характеристикой: «Будучи слепым, отлично изучил материальную часть звукоулавливателя и работу на нем». Кроме того, награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». После войны Зобин стал преподавателем политической экономии.
Белые пятна
История подвига Аверкия Никонова и Федора Борейко описана в повести журналиста Семена Бытового «Ленинградская баллада», а также в материале газеты «Ленинградская правда». В статье рассказывается о том, что 28 февраля 1942 г. Борейко и Никонов обнаружили группу немецких бомбардировщиков Ю-88, один из которых сумел прорваться и сбросил бомбу на позицию слухачей.
«Никонов был смертельно ранен осколком и через полтора часа скончался. Он похоронен в Зеленом Бору. За доблесть и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, он посмертно был награжден медалью «За отвагу». Федор Борейко при той же бомбардировке был контужен» («Ленинградская правда», 27 января 1987 г.).
Впрочем, однозначного мнения о достоверности этого события нет. Часть современных исследователей считает, что Никонов и Борейко – не реальные люди, а собирательные образы. Так, в действительности слепых слухачей могло быть не 12, а только 10. Их история полна белых пятен, поскольку незрячие герои рано ушли из жизни, не оставив воспоминаний. Последним в 1973 г. умер Яков Зобин.
Информацию Всероссийскому обществу слепых пришлось собирать по крупицам – по сохранившимся документам, немногим фотографиям и свидетельствам. Но постепенно память о подвиге слепых слухачей возвращается. В сентябре 2024 г. на Стрельнинской улице в Санкт-Петербурге в их честь был официально открыт памятник.