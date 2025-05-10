Слепые слухачи: как незрячие бойцы защищали Ленинград

Так ли это было на самом деле, неизвестно, однако уже осенью 1941 г. руководство ПВО Ленинграда обратилось за консультацией к психологам, физиологам и дефектологам, которые подтвердили, что зачастую слух у таких людей действительно обостряется, компенсируя отсутствие зрения. «При соответствующей̆ подготовке слепорожденных от них можно ожидать более совершенного обнаружения цели и установления ее координат, несмотря на отсутствие зрения» («Психологический журнал», 1985 г.).