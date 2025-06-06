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Полевая почта. «Думаю, до конца войны тебя не вернуть оттуда никакими силами»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

В рамках совместного спецпроекта «Ведомости» и Музей Победы продолжают знакомство с письмами военного времени. Это послание Сергей Корнилин написал за месяц до окончания Великой Отечественной. Адресовал он его своей тете – 35-летней Софии Урановой, которая в 1942 г. добровольно вступила в ряды Красной армии, а весну 1945-го вместе с 12-й гвардейской стрелковой дивизией встретила на Эльбе. На фронте Уранова создала множество зарисовок с натуры, запечатлевших освобожденные города и села, жизнь медиков и солдат. Часть ее работ хранится в Третьяковской галерее и Музее Победы. Ей было присвоено звание заслуженного художника РСФСР.

Здравствуй, дорогая моя тетя Соня!

У нас сегодня большая радость: мы получили твою посылку! Особенно благодарю тебя за костюм, о котором я не смел и мечтать! Такой сюрприз…! Теть Сонь! Я твой неоплатный должник, ты сама хорошо это знаешь. Мне так хочется тебя видеть и поговорить с тобой о многом.

Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

Теть Сонь! Пиши немножко почаще, твои письма меня волнуют до глубины души и заставляют меня быть лучше, чем я есть на самом деле. В Москве сейчас весна, снег уже весь растаял; сухо и тепло. А где ты сейчас? Последнее письмо ты писала из Пруссии. Когда надеешься вернуться в Москву? Я все-таки думаю, что до конца войны на западе, тебя не вернуть оттуда никакими силами. Сейчас 9 час. вечера. Мама в госпитале. Я сижу один.

Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

Учебой похвалиться перед тобой не могу. В первом семестре сильно запустил материал и теперь стараюсь подогнать. В общем, мы с мамой живем все так же, как и жили. У тебя в квартире все в порядке. Скоро 1 мая, поздравляю тебя заранее. Тетя Люба снова уехала. По дороге ее обокрали, так что в общем все шишки на ее голову. Ну, пока, до свидания. Пиши. Любящий тебя Сергей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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