Полевая почта. «Думаю, до конца войны тебя не вернуть оттуда никакими силами»

Теть Сонь! Пиши немножко почаще, твои письма меня волнуют до глубины души и заставляют меня быть лучше, чем я есть на самом деле. В Москве сейчас весна, снег уже весь растаял; сухо и тепло. А где ты сейчас? Последнее письмо ты писала из Пруссии. Когда надеешься вернуться в Москву? Я все-таки думаю, что до конца войны на западе, тебя не вернуть оттуда никакими силами. Сейчас 9 час. вечера. Мама в госпитале. Я сижу один.