Полевая почта. «Не поддавайся панике. Все пройдет и уладится»

Всех крепко целую своих лисяток Людмилочку и Танюшу и старушку Лисичку. Как вы там живете? Я очень беспокоюсь о вас. Как здоровье всех? Я не мог сразу написать письмо, не было времени. Рано утром поднялись по тревоге, и уже не отходил от самолета.