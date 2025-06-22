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Полевая почта. «Не поддавайся панике. Все пройдет и уладится»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Ольга Ландер / РИА Новости
Ольга Ландер / РИА Новости

«Ведомости» завершают совместный с Музеем Победы спецпроект о почте военных лет. Это письмо замполит эскадрильи 214-го авиаполка Николай Лашевич написал родным через неделю после начала Великой Отечественной. Летчик служил в Советской армии с 1933-го, в июле 1941 г. был награжден орденом Красного знамени за уничтожение двух фашистских самолетов, а 15 сентября 1941 г. погиб при выполнении боевого задания в Новгородской области. Первый вылет 28-летнего политрука Лашевича на Ил-2 оказался для него последним.

Западный фронт 29.6.41

Здравствуй, дорогая лисичка!

Всех крепко целую своих лисяток Людмилочку и Танюшу и старушку Лисичку. Как вы там живете? Я очень беспокоюсь о вас. Как здоровье всех? Я не мог сразу написать письмо, не было времени. Рано утром поднялись по тревоге, и уже не отходил от самолета.

Ольга Ландер / РИА Новости
Архив Музея Победы

Я передавал привет через жен командиров, ехавших во Ржев. Вопрос о том. как быть с переводом денег для тебя еще не решен, но в ближайшее время выяснится.

Если ты будешь нуждаться в деньгах, то можно что-либо продать (например, велосипед) или облигации заложить. Но к 15-му этот вопрос уладим. Вы там не поддавайтесь панике, а то много болтают всякого сброда.

Мы живем хорошо, считаем с Хохулиным все в порядке.

Ольга Ландер / РИА Новости
Архив Музея Победы

Лисичка! Ты береги себя и детей. Если мать у нас поживет, тебе будет легче. 

Обратного адреса пока еще нет. Когда будет, то сообщу. Часто писать не смогу, мало времени. Крепко целую всех Лисичек! Привет матери и всем нашим!

Ольга Ландер / РИА Новости
Архив Музея Победы

Милая Лисичка, будь хорошей боевой подругой! Не забывай про серого Кота. Если что будет трудно, пиши Михаилу, он должен помочь. 

Не поддавайся панике. Это самое главное. Если что будет трудно, все пройдет и уладится.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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