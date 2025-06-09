Полевая почта. «В разрушенных городах идет быстрое восстановление»

В разрушенных городах идет быстрое восстановление, а в Москве, там если раньше не был, так трудно и заметить следы преступлений. На станциях можно купить все, что угодно, и дешево по сравнению с нашими ценами. Например, молоко 8-10 руб. за литр и т. д. Народ живет так ничего, но по рассказам некоторые молодые женщины, жившие с немецкими офицерами, теперь не совсем довольны, понемногу разоблачаются.