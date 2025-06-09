Полевая почта. «В разрушенных городах идет быстрое восстановление»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» продолжают совместный с Музеем Победы спецпроект, посвященный письмам военного времени. Это послание уроженец Улан–Удэ Георгий Москалев написал своим родителям ровно 81 год назад, 9 июня 1944 г. Весной 1945-го 19-летний лейтенант, командир стрелковой роты был награжден звездой Героя Советского Союза за выполнение сложнейших боевых задач при форсировании Дуная. После войны он занялся творчеством, основной темой которого стала Великая Отечественная. Москалев был удостоен званий народного художника Бурятской АССР (1975) и заслуженного художника РСФСР (1982).
Здравствуйте дорогие родители!
В первых строках передаю вам свой пламенный привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни.
Мы едем все дальше и дальше, дни стали нестерпимо жаркими, въехали в бывшую оккупированную полосу, вчера обедали в г. Елецке, в котором немец был 4 дня. Сильно разрушена станция, но город почти цел, и немец был только на окраине. От некоторых станций остались только развалины, стоит вагон с названием станции.
В разрушенных городах идет быстрое восстановление, а в Москве, там если раньше не был, так трудно и заметить следы преступлений. На станциях можно купить все, что угодно, и дешево по сравнению с нашими ценами. Например, молоко 8-10 руб. за литр и т. д. Народ живет так ничего, но по рассказам некоторые молодые женщины, жившие с немецкими офицерами, теперь не совсем довольны, понемногу разоблачаются.
Держим свой все туда же, хотя и сильно виляя, видимо, для маскировки.
Ну так, дорогие родители, писать больше нечего. О вас я ничего не знаю, как теперь вы там живете. А пока до свидания, привет родным и знакомым.
Ваш сын Георгий.
9.6.44 г. Новокасторное.