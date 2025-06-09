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Полевая почта. «В разрушенных городах идет быстрое восстановление»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

«Ведомости» продолжают совместный с Музеем Победы спецпроект, посвященный письмам военного времени. Это послание уроженец Улан–Удэ Георгий Москалев написал своим родителям ровно 81 год назад, 9 июня 1944 г. Весной 1945-го 19-летний лейтенант, командир стрелковой роты был награжден звездой Героя Советского Союза за выполнение сложнейших боевых задач при форсировании Дуная. После войны он занялся творчеством, основной темой которого стала Великая Отечественная. Москалев был удостоен званий народного художника Бурятской АССР (1975) и заслуженного художника РСФСР (1982).

Здравствуйте дорогие родители!

В первых строках передаю вам свой пламенный привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни.

Мы едем все дальше и дальше, дни стали нестерпимо жаркими, въехали в бывшую оккупированную полосу, вчера обедали в г. Елецке, в котором немец был 4 дня. Сильно разрушена станция, но город почти цел, и немец был только на окраине. От некоторых станций остались только развалины, стоит вагон с названием станции. 

Архив Музея Победы

В разрушенных городах идет быстрое восстановление, а в Москве, там если раньше не был, так трудно и заметить следы преступлений. На станциях можно купить все, что угодно, и дешево по сравнению с нашими ценами. Например, молоко 8-10 руб. за литр и т. д. Народ живет так ничего, но по рассказам некоторые молодые женщины, жившие с немецкими офицерами, теперь не совсем довольны, понемногу разоблачаются. 

Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

Держим свой все туда же, хотя и сильно виляя, видимо, для маскировки.

Ну так, дорогие родители, писать больше нечего. О вас я ничего не знаю, как теперь вы там живете. А пока до свидания, привет родным и знакомым.

Ваш сын Георгий.

9.6.44 г. Новокасторное. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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