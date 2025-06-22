Финансовая система СССР в годы войны в цифрах и графиках

Финансовая система СССР в годы войны в цифрах и графикахНесмотря на рост оборонных расходов, бюджет в 1944-1945 годы стал профицитным
С началом Великой Отечественной войны финансовой системе СССР пришлось столкнуться с резким увеличением расходов на оборону при сокращении численности работников и потере значительных территорий. Тем не менее уже к 1943 г. доходы государственной казны превысили довоенный уровень, а в 1944 г. бюджет стал профицитным. О том, как советская финансовая система выстояла в годы войны и как менялись цены для граждан, – в материале «Ведомостей».
Бюджет
В первые три года войны бюджет СССР был дефицитным, следует из данных, представленных в статистическом сборнике Росстата, приуроченного к 80-летию Победы. В 1941 г. дефицит составил 14,4 млрд руб., в 1942 г. – 17,8 млрд руб., а в 1943 г. – 5,6 млрд руб. В 1944–1945 гг. профицит бюджета составил 4,8 млрд и 3,4 млрд руб. соответственно.
За всю войну государственный бюджет СССР мобилизовал свыше 1,1 трлн руб., из которых 582,4 млрд (52,1%) были направлены на финансирование военных нужд страны. Уже в первый год Великой Отечественной доходы казны снизились почти на 2%, а расходы выросли почти на 10%. Но особенно тяжелым для финансовой системы стал 1942 г. В этот период на обеспечение нужд фронта было направлено 59,3% всех государственных расходов, при этом доходы сократились на 8,4% по сравнению с 1941 г.
Возникший дефицит бюджета пришлось покрывать дополнительной эмиссией денег и сокращением трат по другим статьям. Так, расходы на народное хозяйство снизились почти вдвое, а на просвещение – в 1,2 раза. Впрочем, уже в 1945 г. траты на хозяйство в 1,3 раза превысили довоенный уровень, а в 1955 г. – в четыре раза. При этом траты на социальное обеспечение в 1941 г. увеличились в три раза, а к 1955 г. – в восемь раз.
Справиться с возросшими оборонными расходами удалось во многом благодаря увеличению поступлений средств от населения. Если перед Великой Отечественной их доля от общих поступлений составляла 11%, то уже в 1942 г. она достигла 27%, а спустя год – 31%. После войны показатель снизился, но остался выше предвоенных лет (16% в 1955 г.).
Для поддержки бюджета пришлось вводить новые и повышать уже существующие налоги. Так, с 1 января 1942 г. был введен военный налог, который распространялся на всех граждан в возрасте от 18 лет и до достижения пенсионного возраста, за исключением некоторых льготных категорий (например, военнослужащие). Этот налог принес государственной казне 14 млрд руб. в 1942 г., а в 1945 г. – 20,3 млрд, что составило половину всех поступлений от населения и 6,7% от всех доходов бюджета за тот год.
Поступления по подоходному налогу к концу Великой Отечественной выросли почти втрое по сравнению с довоенным уровнем, а по сельхозналогу – примерно в пять раз. Введенный во время войны налог на одиноких и малосемейных граждан принес в 1945 г. почти 3,7 млрд руб. Как отмечает Росстат, всего за 1941–1945 гг., не считая обязательных платежей, от населения на оборону страны поступило 79,3 млрд руб., что покрыло 13,6% всех военных трат. Для сравнения: общая сумма американской, британской и канадской военной помощи по ленд-лизу и другим программам сопоставима с 9,45% всех расходов бюджета СССР на оборону в 1941–1945 гг.
Другим важным источником дохода для госказны был налог с оборота предприятий. К 1945 г. поступления по нему превысили 123 млрд руб., что лишь втрое больше, чем отчисления от граждан.
На фоне дефицита бюджета в первые три года войны (совокупно составил почти 38 млрд руб.), уменьшения товарных запасов и быстрого роста цен на товары первой необходимости государство было вынуждено пойти на дополнительную эмиссию денег. Это привело к увеличению за военные годы денежной массы, выпущенной в обращение, в 3,3 раза при серьезном падении товарооборота, в результате чего покупательная способность рубля снизилась.
Потребность в допэмиссии удалось снизить не только за счет обязательных платежей, но и благодаря размещению государственных займов среди населения. В период с 1942 по 1945 г. было размещено четыре военных займа.
К 1946 г. госдолг СССР по внутренним займам, размещенным среди населения, вырос в 2,7 раза по сравнению с 1941 г. и превысил 106 млрд руб.
Цены
В годы войны власти старались не повышать государственные розничные цены на продовольственные и непродовольственные товары. Так, стоимость хлеба, круп и растительного масла почти не изменилась, в то время как цены на мясо, рыбу, сахар выросли к 1945 г. на 12–16%. При этом соль подорожала почти в четыре раза, табак – в 2,2 раза, а алкоголь – в 7,3 раза. В среднем к концу войны государственные розничные цены выросли вдвое по сравнению с довоенным уровнем.
В апреле 1942 г. на продаваемые без карточек товары были установлены повышенные цены, которые вновь выросли с середины 1944 г., их продажа осуществлялась в специальных коммерческих магазинах.
В конце 1945 г. цены на продовольственные товары в коммерческой торговле были в среднем в 20 раз выше, чем в нормированной торговле, а на непродовольственные – в 10 раз. Например, соль в таких магазинах стоила в 104 раза дороже, сахар – в 44, гречка – в 35, нитки – в 40, обувь – в 35, а хозяйственное мыло – в 25 раз. Цены в таких магазинах были близки к тем, которые устанавливались на колхозном (по сути, «черном») рынке.
В среднем продававшаяся на колхозных рынках продукция в 1940–1945 гг. подорожала в 5,5 раза. Сильнее прочих выросли в цене хлеб (в 9,5 раза), растительное масло (в 6,8 раза) и яйца (в 6,4 раза). Менее – овощи (в 4,7 раза), картофель (в 4,9 раза) и фрукты (в 5,2 раза). Своего пика цены достигли в 1943 г., когда хлеб подорожал на колхозных рынках в 21 раз, масло – в 16, а овощи – в 11 раз. Сильнее всего рост цен почувствовали жители городов центра РСФСР, Европейского Севера и Поволжья.
Среднемесячная начисленная заработная плата при этом во время войны выросла по стране на 32,6%, составив 43,9 руб. в 1945 г. В результате покупательная способность зарплаты рабочих и служащих в ценах нормированной торговли существенно выросла. Так, если в 1940 г. работавшие граждане могли купить на свою зарплату 2,8 кг говядины, то в 1945 г. – уже 3,7 кг. В коммерческих магазинах же в 1945 г. можно было приобрести на среднюю зарплату 300 г говядины, а на колхозных рынках – 600 г.