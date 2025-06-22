Финансовая система СССР в годы войны в цифрах и графиках

Поступления по подоходному налогу к концу Великой Отечественной выросли почти втрое по сравнению с довоенным уровнем, а по сельхозналогу – примерно в пять раз. Введенный во время войны налог на одиноких и малосемейных граждан принес в 1945 г. почти 3,7 млрд руб. Как отмечает Росстат, всего за 1941–1945 гг., не считая обязательных платежей, от населения на оборону страны поступило 79,3 млрд руб., что покрыло 13,6% всех военных трат. Для сравнения: общая сумма американской, британской и канадской военной помощи по ленд-лизу и другим программам сопоставима с 9,45% всех расходов бюджета СССР на оборону в 1941–1945 гг.