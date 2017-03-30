Власти Венгрии пытаются закрыть университет, основанный Джорджем Соросом

Законопроект правительства Виктора Орбана ставит под угрозу работу одного из лучших университетов в Центральной и Восточной Европе

Центрально-Европейский университет (Central European University, CEU) в Будапеште оказался под угрозой закрытия из-за предложенных правительством Венгрии поправок в закон об образовании.

CEU был основан 26 лет назад родившимся в Будапеште миллиардером Джорджем Соросом и сейчас является одним из лучших высших учебных заведений в Центральной и Восточной Европе. Предложенные законодательные поправки могут являться продолжением конфликта между Соросом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, считающим миллиардера своим идейным противником.

Ректор CEU Майкл Игнатьев назвал поправки «карательными и дискриминационными».

Ссылаясь на соображения национальной безопасности, правительство предложило обязать университеты, аккредитованные за пределами Евросоюза (к таковым относится и CEU), открывать кампусы за рубежом, изменить свой юридический статус и ужесточить критерии набора студентов и сотрудников из числа граждан стран, не входящих в ЕС. Кроме того, для ведения деятельности на территории Венгрии и за ее пределами таким университетам потребуются международные соглашения, заключенные на межправительственном уровне.

CEU аккредитован как в Венгрии, так и в США. Сейчас в нем проходят обучение 1800 студентов из 117 стран. В университете говорят, что, согласно предложенным поправкам, не смогут принимать новых студентов с февраля, если Венгрия и США не подпишут соответствующее межправительственное соглашение.

Игнатьев, бывший лидер Либеральной партии Канады, назвал поправки «атакой на CEU и абсолютно неприемлемыми нападками на академическую свободу». Он призвал правительство Венгрии отозвать это предложение, а по поводу заключения соглашения вести переговоры со штатом Нью-Йорк, где университет зарегистрирован в США. По его словам, аккредитация университетов не входит в сферу полномочий федеральных властей США.

Поверенный в делах США в Венгрии Дэвид Костеланчик заявил, что Соединенные Штаты «будут сопротивляться любым попыткам покуситься на деятельность или независимость университета».

Министр образования Венгрии Ласло Палкович в среду заверил журналистов, что предложенные правительством поправки имеют своей целью прояснить правовую базу для деятельности иностранных образовательных учреждений в Венгрии. «Это не направлено против CEU или Сороса», - заявил он. Однако законодательным предложениям правительства предшествовала кампания в провластных СМИ, обвинявших CEU в плохом обращении с сотрудниками, выдаче фальшивых дипломов и обслуживании иностранных интересов. Одновременно нарастало давление на неправительственные организации, получающие финансовую поддержку из фонда Сороса «Открытое общество», хотя окончательные законодательные предложения по ним еще не опубликованы.

Орбан, когда-то сам получавший стипендию Сороса, а с 2010 г. занимающий должность премьер-министра Венгрии, за эти годы значительно укрепил контроль над политическими институтами, средствами массовой информации и экономикой страны. Его влиятельная сторонница, владелица делового еженедельника Figyelo Мария Шмидт, называла CEU «форпостом» Сороса. А самого миллиардера и филантропа описывала в своем блоге как «воплощение всего, что заслуживает нашего презрения». «Сегодня имя Сороса означает все либеральное, а также отвратительное, антипатриотическое, бесцеремонное и неприемлемое», – написала Шмидт.

Организации, получающие поддержку «Открытого общества», оказались в опале и в других странах, например в России и Узбекистане. Кроме того, гонения в отношении CEU напоминают ситуацию вокруг Европейского университета в Санкт-Петербурге, у которого недавно была отозвана лицензия.

Мэр Вильнюса пригласила CEU переехать в столицу Литвы. Однако Игнатьев не рассматривает возможность временного или частичного переезда университета из Будапешта. «Мы никогда не закроем этот университет и сохраним наши учебные программы несмотря ни на что. Будапешт - наш дом», – заявил он.

Перевела Надежда Беличенко