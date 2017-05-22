Доход губернатора Петербурга сократился на 1 млн рублей

Доход петербургского губернатора Георгия Полтавченко в 2016 г. составил 6,1 млн руб., говорится в декларации, опубликованной сегодня на сайте городской администрации. В 2015 г. его доход составлял 7,1 млн руб., в 2014 г. - 5 млн руб., в 2013 г. – 4,9 млн. Супруга Полтавченко в 2016 г. получила 234 552 руб. (в 2015 г. - 198 921 руб.).

В собственности у петербургского губернатора по-прежнему пять земельных участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 3344,1 кв. м и жилой дом площадью 385,6 кв. м. Его жене принадлежит квартира (210 кв. м). Машины в семье Полтавченко нет.

Губернатор проигрывает по уровню дохода нескольким своим подчиненным. Глава его администрации Александр Говорунов задекларировал в 2016 г. 16,78 млн руб., вице-губернатор Олег Марков - 9 млн руб. Большинство членов петербургского правительства задекларировали за прошлый год до 3 млн руб.

В 2015 г. самый высокий доход – 24,5 млн руб. – получил вице-губернатор Игорь Дивинский. В 2016 г. он был избран в Госдуму и покинул Смольный.

По данным Петростата, номинальная средняя начисленная зарплата в Петербурге за 2016 г. составила 48 684 руб., на 10,5% больше, чем годом ранее. Реальная средняя начисленная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, за тот же период выросла в городе на 3,3%.

Владимир Путин в 2016 г. получил доход в размере 8,86 млн руб., на 33 000 руб. меньше, чем в 2015 г. Дмитрий Медведев – 8,59 млн руб. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2016 г. получил доход в 5,9 млн руб.