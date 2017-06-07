Госдума заслушала недовольных реновацией граждан

Пока в Думе выступали противники реновации, на улице митинговали ее сторонники Андрей Гордеев / Ведомости

Во вторник в Госдуме прошли парламентские слушания по законопроекту о реновации. Еще до их начала комитет по транспорту и строительству уже одобрил поправки ко второму чтению. Все было решено еще до слушаний, о примерных поправках договорились на совете палаты, подтвердил один из его участников. Второе чтение планировалось на пятницу и слушания этих планов не изменили – хотя поправки могут быть внесены дополнительно, говорил ранее председатель Думы Вячеслав Володин.

Первыми отчитались руководители думских комитетов. Председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев заявил, что урегулирован самый главный вопрос – о наличии у граждан права выбора, и сообщил, что комитетом учтено 90% поступивших поправок (см. врез). Председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская особо выделила добровольность участия в программе и «дополнительные гарантии по сравнению с тем, что есть в федеральном законодательстве». Председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников рассказал, что все поправки обсуждались с Москвой, конфронтации или противоречий не было, «была дискуссия». Председатель комитета по собственности Николай Николаев подчеркнул, что программа не затронет нежилые объекты по соседству, чего опасались предприниматели, и пообещал: «Мы увидим улыбки на лицах граждан, получающих новые квартиры». Слушания – самая полезная процедура по развенчанию мифов о программе, выразил уверенность зампред Думы Петр Толстой.

Мэр Сергей Собянин поблагодарил всех включившихся в дискуссию и заверил, что новая программа будет гораздо лучше предыдущей. Такого уровня активности в Москве не было ни по одной программе, подчеркнул он, сообщив, что средний уровень поддержки реновации – 88%.

Права защищены Законопроект полностью переработан с точки зрения защиты прав граждан, сообщил Москвичев. Предусмотрен механизм исключения дома из программы, собственнику гарантировано равнозначное или равноценное помещение, жилье будут предоставлять с ремонтом и только в том же районе, где будет создана необходимая инфраструктура.

Выступили на слушаниях и жители пятиэтажек, приглашением которых занимались фракции. Организаторов многотысячного митинга против реновации 14 мая в Думу не позвали (хотя они обращались и к Володину, и к отдельным фракциям), но жесткая критика все же прозвучала. «Процедура включения дома в список на голосование абсолютно непрозрачная, мы не можем получить ни одного документа, на основании которого это делается», – заявил один из жителей. «Мы живем в зеленых уютных двориках пятиэтажек, это блочные дома. Почему реновация не подразумевает реконструкцию, а сразу снос?» – интересовался другой. «Никто не знает аварийного износа наших домов, никаких документов нет. Давайте информировать людей: нет информации о стартовых площадках, аварийности домов», – негодовал третий. Еще одна жительница пожаловалась, что им «предлагают переезжать в многоэтажный муравейник с низкокачественной отделкой, без парковой зоны». Никаких конкретных домов быть не может, пока закон не принят, возразил Собянин: «Нет ни одного дома, который был бы включен в программу. Я мэр города, я стою перед вами, такого не будет». Чтобы сделать процедуру «максимально прозрачной», он пообещал создать общественный комитет по наблюдению за строительством новых домов. Депутаты решили создать рабочую группу из самых активных жителей – участников слушаний, а Володин попросил глав комитетов учесть предложения жителей о том, чтобы реализация программы была привязана к проценту износа и в приоритетном порядке в нее включались дома, требующие быстрого расселения.

Интересы сторон совпали: Cобянину важно было показать, что он опирается на поддержку Думы и правительства и способен к диалогу с недовольными, а Думе – провести самое яркое с момента ее формирования мероприятие, считает политолог Михаил Виноградов: «Для Cобянина был непривычен напор критики, но это позволило ему раскрыться более эмоционально, не уходя на формальные ответы. А Володин смог показать, что, даже если многое заранее согласовано, он в состоянии справиться не только со встроенными в систему депутатами, но и с напором критиков».

Слушаниями пытались сбить недовольство, которое напрягает власти, говорит политолог Александр Кынев: «На слушания не допустили часть инициаторов протестных акций, а значит, организаторы могут сказать, что, как смогли, защитили город от непримиримых противников. Но даже в таком формате властям создали некоторое количество неприятных минут». Руководство Думы действовало по принципу «и волки сыты, и овцы целы», власти города в этой ситуации проиграли, а общий фон показал, что даже в таком формате тема для мэрии некомфортна, заключает эксперт.