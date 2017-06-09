Участникам каруселей грозят многотысячные штрафы и до пяти лет тюрьмы

Голосование за других может дорого обойтись и членам избиркомов, и избирателям Григорий Сысоев / РИА Новости

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконную выдачу или получение бюллетеня для голосования. Авторы инициативы – руководители комитетов по госстроительству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Они предлагают дополнить Уголовный кодекс (УК) ст. 142.2, которая грозит члену избиркома, более двух раз выдавшему бюллетень лицу, отсутствующему в списках избирателей, штрафом в 100 000–300 000 руб., обязательными работами или лишением свободы на срок до четырех лет. За незаконное получение бюллетеня штраф выше (от 200 000 до 500 000 руб.), но срок тот же. Организаторы и участники каруселей (если преступление совершено организованной группой и по предварительному сговору) могут провести за решеткой до пяти лет.

Ужесточить уголовную ответственность за злоупотребления на выборах парламентарии пообещали еще в апреле, когда в Думу был внесен пакет поправок, преду­сматривающих отмену открепительных удостоверений (президент подписал этот закон 1 июня), так как высказывалось много опасений по поводу возможных фальсификаций в связи с введением новых правил голосования. Сейчас за такие правонарушения действует административная ответственность с максимальным штрафом 50 000 руб. Если поправки вступят в силу, то за однократную незаконную выдачу или получение бюллетеня будут привлекать к административной ответственности, а за многократные такие случаи в ходе одного и того же голосования – уже к уголовной, объясняет Клишас.

Верховный суд считает, что «в целях ясного и точного установления оснований привлечения к уголовной ответственности» было бы полезно более четко сформулировать, в чем заключается отличие преступления от правонарушения, говорится в отзыве суда на законопроект. В правительстве же опасаются, что внесение поправок в УК может повлечь за собой увеличение штатной численности сотрудников СКР, в компетенции которого находятся такие преступления, а раз так, законопроект должен предусмотреть источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, говорится в отзыве за подписью вице-премьера Сергея Приходько.

Виноватых нет В 2016 г. за фальсификацию итогов голосования по ст. 142.1 осудили всего 10 человек, следует из данных официальной судебной статистики, в отношении еще одного лица дело было прекращено.

С таким замечанием нельзя согласиться, возражает Клишас: статистика привлечения к административной ответственности за незаконную выдачу избирательных бюллетеней позволяет прогнозировать небольшое число уголовных дел по новой статье УК, и их расследование можно осуществлять без увеличения штата следственных органов. В открытом доступе данные о количестве оштрафованных за незаконную выдачу бюллетеней отсутствуют.

На самом деле незаконная выдача бюллетеней – распространенное нарушение, просто его очень сложно выявить, говорит сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц: для наблюдателя все выглядит как обычное голосование, а вот накрутить голосов таким образом можно много, ведь даже один человек может прийти на участок несколько раз. Новая статья УК в этом смысле будет полезной, уверен Мельконьянц: известны случаи, когда членов избиркомов, выдававших бюллетени не тем людям, ловили за руку, но впоследствии расследование прекращалось из-за малозначительности такого нарушения. И дополнительные ресурсы не помешали бы, добавляет он: сейчас расследование фальсификаций на выборах проводится по остаточному принципу – медленно и неохотно. Впрочем, это зависит не только от количества следователей, но и от наличия политической воли, подчеркивает эксперт.

Классический случай карусели на выборах в сентябре 2016 г. зафиксировал в Санкт-Петербурге журналист «Фонтанки» Денис Коротков: он пришел на участок со специальной наклейкой в паспорте и получил четыре бюллетеня для голосования. После того как Коротков объявил о нарушении, он был задержан полицией, составившей на него протокол об административном правонарушении. Претензий к комиссии у полиции не возникло.