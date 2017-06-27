Вячеслав Володин опередил Дональда Трампа в Корее

Председатель Госдумы Вячеслав Володин северокорейской темы не касался, а больше говорил о самом совещании, сделав акцент на его представительности Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

В Сеуле во вторник прошло второе совещание председателей парламентов стран Евразии. Открывший его руководитель парламента Южной Кореи Чон Се Гюн призвал укреплять сотрудничество стран Евразии и разработать для этого конкретную программу – в частности, создав «кибер-секретариат» для постоянных дискуссий. Затронул корейский спикер и вопрос о КНДР: по его словам, эта страна представляет собой угрозу, и провокации с её стороны заслуживают санкций, но сами по себе они не решат её проблем, поэтому необходимы переговоры.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин северокорейской темы не касался, а больше говорил о самом совещании, сделав акцент на его представительности: на вторую встречу приехали представители всех парламентов, участвовавших в первом заседании, к которым добавились Венгрия, Греция, Сербия, Словакия, Чехия, Лаос, Мьянма, Туркмения. (Украину, по словам собеседника «Ведомостей» в российской делегации, на мероприятие приглашать «даже не думали»). «В основе нашего диалога лежат не политические цели, а желание лучше понимать друг друга, сблизить позиции по ключевым задачам развития наших стран», – заверил российский спикер. По его мнению, форум председателей парламентов Евразии может стать новой площадкой для обмена опытом законотворчества и координации работы по ключевым вопросам, в том числе в сфере противодействия таким вызовам и угрозам, как терроризм и экстремизм, наркотрафик, проблемы миграции. Отдельное внимание Володин уделил модной теперь в России теме развития цифровой экономики, призвав к обмену опытом в этих сферах и согласившись с тем, что механизм «кибер-секретариата» мог бы оказаться полезным для такой работы.

Национальные особенности

Проведение второго форума было под вопросом, но в итоге на него приехало ещё больше европейцев, чем на первый, а третий форум может пройти в Сербии или Чехии, рассказал член российской делегации Леонид Калашников (КПРФ). По его словам, азиатские площадки отличаются от европейских: в Азии никто никого не учит, они говорят о себе и делятся опытом, в Европе же нужно подписывать конвенции и их соблюдать, все друг друга критикуют. Отдельной площадки для председателей парламентов и их континентального объединения до сих пор нет, и совещание спикеров способно стать такой площадкой для создания организации, которая «будет определять тенденции на самом большом континенте», уверен Калашников.

На совещании уже рождаются «мощные идеи взаимного сотрудничества» – например, планируется конференция в Пакистане, на которой Россия, Иран, Пакистан и Турция обсудят проблемы безопасности и совместного противостояния терроризму, добавляет руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Свое развитие получила и идея российских депутатов о проведении межпарламентской конференции против наркотиков: такое мероприятие под патронатом ООН пройдет в Москве в первой декаде декабря. На конференции, в которой примут участие делегации стран СНГ и антинаркотические структуры США, планируется сформировать «парламентское измерение по международному антинаркотическому сотрудничеству», резюмирует депутат.

Перезагрузка отношений

Как сообщили «Ведомостям» собеседники в российской делегации, Володин в числе других спикеров в рамках совместного обеда также встретился с новым президентом Южной Кореи: Мун Чжэ Ин был избран в мае, после чего было переформировано и правительство страны. Кроме того, председатель Госдумы провел отдельные встречи с президентом и председателем парламента Южной Кореи. Обсуждались перспективы развития сотрудничества в сферах парламентской деятельности и безопасности, что свидетельствует о повышенной заинтересованности Сеула в отношениях с нашей страной, рассказал «Ведомостям» российский посол в Республике Корея Александр Тимонин. С первым после выборов официальным визитом новый корейский президент отправится 29 июня в США, а с Владимиром Путиным он встретится в июле в рамках саммита «двадцатки» в Гамбурге. Кроме того, Мун Чжэ Ин собирается поучаствовать и в Дальневосточном форуме.

Как рассказали «Ведомостям» в российской делегации, предыдущие власти Южной Кореи не развивали экономическое сотрудничество с Россией, а новая администрация уже проявляет большую открытость в этом вопросе, хотя приоритетом для нее все же остаются отношения с США. «Нам трудно давать оценку действиям южнокорейского руководства, но сейчас наступает новый этап в развитии этой страны, и мы видим новые возможности для развития наших связей на многих направлениях, – говорит посол Тимонин. – Новый президент неоднократно подчёркивал, что сделает все для налаживания отношений с КНДР, и это позволяет надеяться, что в ближайший период мы избежим военных конфликтов». Отношения с США для Сеула – один из приоритетов, и первый визит туда нового президента Южной Кореи подчёркивает особый характер взаимоотношений двух стран, поясняет дипломат: «Но особенность новой дипломатии Южной Кореи – это более многовекторная политика, развитие отношений с соседями, и в том числе с Россией».