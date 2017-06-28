Власти Москвы тратят миллиарды на социологов и политконсультантов

Подавляющее большинство таких опросов проводят компании, хорошо известные на рынке политконсалтинга Д. Гришкин / Ведомости

Как следует из опубликованного во вторник доклада «Трансперенси интернешнл – Россия», с января 2011 г. по июнь 2017 г. 12 московских префектур и 125 районных управ разместили 339 госконтрактов, связанных с проведением социологических исследований, на общую сумму 1,1 млрд руб. Многие из них содержали также задания по информационному сопровождению деятельности органов власти и местного самоуправления, поэтому были проанализированы еще 587 закупок префектур, управ и советов депутатов в сфере информационного обеспечения. Выяснилось, что нередко эти контракты получали те же компании, которые занимались социологическими исследованиями. Всего с 2011 по 2017 г. на эти цели было потрачено 1,2 млрд руб.

По избирательному законодательству органам власти запрещено вмешиваться в агитацию, поддерживать кого-то из кандидатов, напоминают авторы доклада. Но значительная часть исследованных госконтрактов носит очевидно предвыборный характер и включает в себя техзадание на выявление электоральных предпочтений граждан, мониторинг деятельности кандидатов, оценку избирателями их программ. С 2014 г. подход московских властей несколько изменился: конкурсная документация уже не содержала прямого указания на выявление политических взглядов жителей. Сейчас речь чаще идет о выявлении потенциально конфликтных вопросов или об оценке гражданами органов власти по различным направлениям их деятельности. Но почти всегда такие контракты предполагают выявление точек социальной напряженности, организацию информационной кампании, консультационно-организационное сопровождение публичных слушаний. Доступ к этим инструментам получают лишь некоторые политические силы, что создает для них преимущества в политической конкуренции, подчеркивается в докладе.

Общий итог 2,3 млрд руб. потратили московские власти за время правления действующего мэра Сергея Собянина на социологические исследования и информационное обеспечение своей деятельности

Эксперты также выяснили, что подавляющее большинство таких опросов проводят компании, хорошо известные на рынке политконсалтинга. Например, ООО «ИМА-консалтинг» в 2014–2016 гг. получило 52 контракта на проведение социологических исследований на 132,6 млн руб. «ИМА-консалтинг» входит в холдинг «Группа ИМА», президентом которого является политтехнолог Андрей Гнатюк. Всего группа и аффилированные с ней лица получили за шесть с половиной лет более 400 различныхгосконтрактов на сумму почти 2,5 млрд руб., подсчитали авторы доклада.

Также среди крупных игроков – Центр политических технологий (ЦПТ), который за это время заключил 61 госконтракт с московскими структурами на 307 млн руб. ЗАО «НИИ социальных систем» получило 54 госконтракта на 737,5 млн руб. Эта компания прекратила существование в августе 2016 г., но в том же году появилось ООО «НИИ СС» с тем же учредителем – Александром Шелухиным, и у него уже четыре госконтракта на 20 млн руб. С Шелухиным связано еще несколько юрлиц, в том числе «Московские информационные технологии», в которых мэрии Москвы принадлежит 51% акций (они получили 25 госконтрактов на информсопровождение органов власти на 250 млн руб.). Большинство крупных участников рынка в качестве постоянных конкурентов на конкурсах и аукционах имеют одни и те же компании, отмечают авторы доклада, – нередко между ними можно проследить связь. «В нарушение действующего законодательства должностные лица и даже целые государственные институты занимаются поддержкой партий и кандидатов, в том числе через систему госзакупок», – резюмируют авторы доклада.

Пресс-секретарь правительства Москвы Гульнара Пенькова не ответила ни на звонки, ни на запрос «Ведомостей». Гендиректор «ИМА консалтинга» Вартан Саркисов отказался комментировать доклад, получить комментарии «Группы ИМА» также не удалось. По словам президента ЦПТ Игоря Бунина, в том, что они работают с Москвой, «никакого секрета нет»: «ЦПТ – одна из старейших фирм, мы работаем с 1991 г. и делаем честную работу». Проводимые исследования связаны с судьбой Москвы и «политика тут ни при чем», уверяет Бунин.

На самом деле вся система унаследована еще со времен бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, говорит участник рынка: привычные схемы работают и нет смысла менять технических операторов. Структуры, получающие контракты, остались почти те же, что при Лужкове, но организовано все по-другому, при нем «бюджетные деньги в политику старались не вмешивать, в большей степени использовали ресурсы бизнеса», возражает один из политтехнологов. Уровень трат отражает масштаб административного ресурса, который столичные власти применяют на выборах, констатирует сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

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