ЦИК заподозрил «Яблоко» в саботаже собственных кандидатов

Памфилова сегодня призвала «Яблоко» принять срочные меры по исправлению недочетов Сергей Портер / Ведомости

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала партию «Яблоко» провести повторное выдвижение кандидата в губернаторы Свердловской области. По оценке Центризбиркома, состоявшееся выдвижение мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана противоречит избирательному законодательству и уставу партии.

21 июня Ройзмана выдвинуло федеральное бюро «Яблока». Изначально вопрос должна была рассматривать региональная ячейка, но региональная конференция сорвалась из-за несогласия ее руководства с предложенной кандидатурой.

По закону центральный орган партии может выдвигать кандидата на региональных выборах только в том случае, если в регионе отсутствует собственный руководящий орган. Но в данном случае об отсутствии такого органа речь не идет, так как федеральное бюро не могло приостановить полномочия всех существующих руководящих органов, объяснил член ЦИК Евгений Шевченко. По данным Центризбиркома, проблемы с выдвижением кандидатов у «Яблока» возникли не только в Свердловской области (где по аналогичной схеме выдвинуты еще и кандидаты в депутаты Туринского городского округа), но и в Краснодарском крае, где из-за конфликта с региональным руководством выдвижение списков кандидатов в представительный орган прошло с нарушениями.

Памфилова сегодня призвала «Яблоко» принять срочные меры по исправлению недочетов вместо того, чтобы обвинять потом избирательные комиссии в противодействии. По ее словам, еще две недели назад после многочисленных консультаций партии был предложен «юридически безупречный вариант», подразумевавший перерегистрацию региональных отделений (для процедуры достаточно трех человек, подчеркнула председатель ЦИК), но в «Яблоке», судя по интервью председателя партии Эмилии Слабуновой по итогам состоявшейся встречи, предпочли сделать вид, что ничего не происходит.

У партии еще остается время, срок выдвижения кандидатов истекает 21 июля, напоминает Памфилова. В противном случае у «Яблока» не будет оснований жаловаться на отказы в регистрации кандидатов, дает понять Центризбирком. «Мне надоело вранье в СМИ», - заявила председатель ЦИК.