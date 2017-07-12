Среди задержанных после беспорядков на саммите G20 в Гамбурге оказались россияне

По разным данным, под стражей до сих пор остаются двое или четверо граждан России

Всего были задержаны шестеро россиян, но вскоре четверых отпустили Matthias Schrader / AP

По делу о беспорядках антиглобалистов на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге полиция задержала четырех граждан России. Еще двух россиян отпустили сразу после превентивного задержания, сообщили Deutsche Welle в пресс-службе городского управления полиции. Четверо задержанных подозревались в совершении преступлений.

Сославшись на большой объем работы, сотрудник полиции Гамбурга не смог уточнить подробности: когда именно были задержаны граждане России, в чем именно они обвиняются, был ли выдан ордер на арест и какова их дальнейшая судьба.

«В связи с беспорядками во время саммита G20 были задержаны два гражданина России. Речь идет о жителях Москвы в возрасте 20 и 30 лет, - сказала ТАСС представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах. - 20-летнего обвиняют в попытке нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивлении полицейским. 30-летнего обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений и насильственном сопротивлении». По словам Фромбах, россиян будут судить, это произойдет в Гамбурге.

Всего были задержаны шестеро россиян, но вскоре отпустили четверых, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя полиции Гамбурга. Временно задержанных отпустили «в связи с завершением ситуации повышенной опасности, всех этих демонстраций», цитирует агентство.

Пресс-служба российского посольства на звонки DW и запрос по электронной почте пока не ответила.

Всего в Гамбурге под стражей остается 51 задержанный в связи с беспорядками. Большинство из них - граждане ФРГ, а также Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Австрии. Задержанных среди прочего обвиняют в нарушении общественного порядка, нанесении телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам полиции.

В следственном изоляторе Гамбурга DW отказались уточнить, попадали ли туда в последние дни граждане России, которых бы задерживали в связи с беспорядками.

Саммит G20 проходил 7 и 8 июля, беспорядки в городе начались за день до него и продолжались трое суток. Некоторые протестующие поджигали полицейские машины, нападали на полицейских, грабили магазины, хотя основная масса демонстрантов были настроены мирно. Сообщалось, что в стычках пострадали несколько сотен полицейских. Из-за беспорядков были внесены изменения в отдельные пункты программы саммита, в частности супругам лидером G20 пришлось отменить некоторые мероприятия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель категорически осудила применение насилия на акциях протеста. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас предупредил, что участники беспорядков будут привлечены к уголовной ответственности. Министр иностранных дел Зигмар Габриэль в интервью Passauer Neuen Presse сказал, что согласен со многими критическими замечаниями в адрес саммита, однако считает, что в демократических государствах их лидеры должны иметь возможность встречаться с коллегами из других стран. «Мир не станет лучше, если правительства не смогут общаться друг с другом», - заявил министр.

Беспорядки в Гамбурге