Закрыто громкое уголовное дело о неисполнении закона об иностранных агентах

По данным Минюста, в 2017 г. в реестр иностранных агентов были включены всего 8 НКО против 43 организаций в 2016 г. А. Махонин / Ведомости

В отношении руководителя организации «Женщины Дона» Валентины Череватенко прекращено уголовное дело о злостном уклонении от исполнения закона об НКО – иностранных агентах, сообщили в понедельник руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и президентский Совет по правам человека (СПЧ). Череватенко обвиняли в том, что она умышленно не подавала заявление о включении в реестр агентов и, «имея преступный умысел» обойти закон, зарегистрировала новый фонд с тем же названием.

Чиков ссылается на письмо управления Генпрокуратуры в СКФО, где говорится, что дело прекращено 19 июня за отсутствием состава преступления. «Один год – предельный срок следствия, продлить его можно только через председателя СКР или его заместителей, они в этот срок не уложились и дело прекратили», – пояснил Чиков «Ведомостям». Следственные органы поняли бесперспективность уголовного преследования: эта статья УК потеряла смысл, когда Минюст получил право включать НКО в реестр агентов самостоятельно, говорит председатель СПЧ Михаил Федотов. Прекращение дела подтверждает тезис о недискриминационности статуса агента, добавляет собеседник в администрации президента: «Власть не собирается делать из этой нормы карательную дубину. Этот подход теперь освоили и правоохранители».

По данным Минюста, в 2017 г. в реестр иностранных агентов были включены всего 8 НКО против 43 организаций в 2016 г. (см. график). По мнению Чикова, в течение последнего года в России начала меняться конъюнктура, в том числе и отношение к правозащитникам. Их имидж и репутацию власть пытается использовать для своей легитимации, полагает он, приводя в пример поездки членов СПЧ в Грозный и Псков.

«Говорить, что это какой-то тренд или система начала меняться, я бы не стал. Для этого нужно принять соответствующие законы, а курс должен быть озвучен знаковыми персонами», – считает руководитель региональных программ близкого к Кремлю ЭИСИ Андрей Колядин. По его словам, с осени власть начала «снимать некие болевые точки»: «Снимается напряжение по делам, вызывающим прямое неприятие общества. Потому что не нужно создавать прецеденты неприязни к государству на пустом месте». Это «коллегиальная тема на уровне Совета безопасности», политический класс считает, что чрезмерное закручивание гаек по спорным темам только раздражает общество, резюмирует эксперт. «Простой здравый смысл начал появляться. Гражданское общество стало внимательнее смотреть на такие дела, а власть – на них реагировать», – добавляет глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Налицо все признаки снятия прессинга на гражданское общество, а пересмотр решений по резонансным случаям соответствует закону, подчеркивает Федотов: «Система начала работать и исправлять свои ошибки. Начали менять отношение к правозащитникам, о чем в том числе говорит визит президента к Людмиле Алексеевой. Это знак того, что он ценит ее работу, что она патриот своей страны, поскольку раньше было представление, что если ты правозащитник, то ты не патриот». С лета 2016 г. есть тенденция на снижение политически мотивированных уголовных дел в узком смысле слова, но логику, на кого эта тенденция распространяется, а на кого – нет, найти сложно, признается Чиков: «Есть тренд на благополучные исходы по делам, вокруг которых гальванизируется общественное мнение с резким неприятием. Но это не оттепель, а скорее подтверждение застоя – не раскачивать ситуацию ни в ту ни в другую сторону».