Стройки и инфраструктура

Путин разрешил Минобороны изымать землю у граждан

За последние полгода такое право получили уже три силовых ведомства

Президент Владимир Путин дал Минобороны право изымать земельные участки для строительства и реконструкции своих объектов. Подписанный в четверг указ главы государства в тот же день был опубликован на официальном портале правовой информации и сразу вступил в силу.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
norte_com
18:59 17.08.2017
Почему бы и нет? Раз народ молчит и безмолствует, значил согласен...
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике