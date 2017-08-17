Путин разрешил Минобороны изымать землю у граждан

За последние полгода такое право получили уже три силовых ведомства

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Минбороны стало уже третьим подряд силовым ведомством, получившим право изымать земельные участки у собственников, в этом году С. Николаев / в

Президент Владимир Путин дал Минобороны право изымать земельные участки для строительства и реконструкции своих объектов. Подписанный в четверг указ главы государства в тот же день был опубликован на официальном портале правовой информации и сразу вступил в силу.