Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Лучшее для местного
На муниципальные выборы в Москве брошены ведущие политтехнологи
Их задача – сохранить контроль над муниципальным фильтром, считают эксперты
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Предсказать реальные итоги осенних выборов пока затруднительно
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Власти Москвы привлекли к осенним муниципальным выборам ведущих политтехнологов, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к мэрии, и подтвердили несколько политтехнологов. Мобилизованы, в частности, Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрия Бадовского, Центр политических технологий Игоря Бунина, «ИМА-консалтинг» Андрея Гнатюка. Медийную поддержку оказывают политологи Павел Данилин, Олег Матвейчев (по реновации), а социологию проводит ВЦИОМ, говорит человек, близкий к мэрии. Один из политтехнологов добавляет к этому списку КРОС и Институт избирательных технологий.
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