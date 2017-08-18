Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Для обороны нужна земля
Путин разрешил Минобороны изымать землю у граждан
За последние полгода такое право получили уже три силовых ведомства
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В связи с большим объемом строительства у Минобороны действительно возникла необходимость в получении таких полномочий, пояснил «Ведомостям» бывший чиновник военного ведомства
Андрей Гордеев / Ведомости
Президент Владимир Путин дал Минобороны право изымать земельные участки для строительства и реконструкции своих объектов. Подписанный в четверг указ главы государства в тот же день был опубликован на официальном портале правовой информации и сразу вступил в силу. Минобороны стало уже третьим подряд силовым ведомством, получившим право изымать земельные участки у собственников этом году. В марте такое же право Путин дал ФСО, а в мае – ФСБ.
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