Безопасность и право

Суд добавил полковнику Квачкову полтора года колонии

Он признан виновным в разжигании ненависти и вражды из-за видеообращения, которое он записал в колонии

В Самаре Приволжский окружной военный суд приговорил отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова к полутора годам строгого режима за видеообращение, которое тот записал в мордовской колонии в 2015 г. и передал на свободу. Он признан виновным по статье о возбуждении ненависти или вражды, сообщает «Интерфакс». Осужденный уже отбывает срок за подготовку вооруженного мятежа. С учетом наказания по предыдущему приговору ему предстоит провести в колонии еще два года с ограничением свободы сроком на один год.

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