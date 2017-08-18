Суд добавил полковнику Квачкову полтора года колонии
Он признан виновным в разжигании ненависти и вражды из-за видеообращения, которое он записал в колонии
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
«Народное ополчение Минина и Пожарского», которое ранее возглавлял Квачков, было признано террористическим и запрещено в России
Сергей Карпов / ТАСС
В Самаре Приволжский окружной военный суд приговорил отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова к полутора годам строгого режима за видеообращение, которое тот записал в мордовской колонии в 2015 г. и передал на свободу. Он признан виновным по статье о возбуждении ненависти или вражды, сообщает «Интерфакс». Осужденный уже отбывает срок за подготовку вооруженного мятежа. С учетом наказания по предыдущему приговору ему предстоит провести в колонии еще два года с ограничением свободы сроком на один год.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}