Снятые с выборов в Госдуму кандидаты потребовали от Минфина компенсации

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Входившие в список одномандатников РППС Трунов (на фото) и бывший челябинский губернатор Михаил Юревич обжаловали решение ЦИКа в Верховном суде М. Стулов / Ведомости

В Тверской суд Москвы подан иск от 14 бывших кандидатов в депутаты от Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС), которых Центризбирком в 2016 г. снял с выборов в Госдуму. Об этом сообщил один из истцов, адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы однопартийцев в суде. Ответчиком названо Министерство финансов. Заявители ссылаются на решение Конституционного суда, который признал за ними право на возмещение вреда за противоправные действия госорганов.

ЦИК отказал в регистрации всего списка одномандатников РППС из-за того, что на 166 округов партия выдвинула 169 кандидатов. Входившие в список Трунов и бывший челябинский губернатор Михаил Юревич обжаловали это решение в Верховном суде, но тот счел, что ЦИК действовал в полном соответствии с законом. Однако Конституционный суд признал неконституционными нормы закона, позволившие снять весь список вместо того, чтобы исключить кандидатов по тем округам, где выявлены нарушения. При этом судьи отметили, что заявители могут использовать для защиты своих прав компенсаторные механизмы в соответствии со ст. 53 Конституции (она гарантирует право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов госвласти).

ЕСПЧ помог 8000 евро ­присудил ЕСПЧ в 2007 г. бывшему генпрокурору России Юрию Скуратову в качестве компенсации морального ущерба за снятие с выборов в Госдуму-2003. Отказ в регистрации из-за неточно указанной профессии не имел «достаточных оснований», посчитал суд

Заявители указывают, что из-за невозможности участвовать в кампании им был причинен значительный моральный вред, общий размер которого они оценили в 7 212 692 руб. Материальный вред пока заявлен в сумме 383 258 руб., но его размер еще будет уточняться, говорит Трунов. По его словам, сумма морального вреда рассчитывалась исходя из практики ЕСПЧ по такого рода делам. В России подобных прецедентов пока нет, но очень важно, чтобы они появились, подчеркивает адвокат: сейчас действует схема, позволяющая снять кандидата с регистрации по любому совершенно надуманному поводу. Разумеется, кандидат может оспорить это решение и даже выиграть суд, но это, как правило, происходит уже после выборов. А если хоть кто-то будет отвечать за подобные действия, это может простимулировать отказ от такой практики, надеется Трунов.

Член ЦИК Евгений Шевченко убежден, что у пенсионеров нет шансов выиграть. Решение об отказе в регистрации принималось в полном соответствии с действовавшим на тот момент законодательством и впоследствии было подтверждено Верховным судом, напоминает он: «Разумеется, решать будет суд. Но, по моему мнению, перспективы у этого иска были бы только в случае, если бы уже тогда действовали нормы закона, которые уточнены решением Конституционного суда».

У кандидатов РППС были все основания обратиться в суд за возмещением вреда, ведь было нарушено их конституционное право, считает руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. По его словам, случаи, когда снятым с выборов кандидатам удается доказать незаконность таких решений, достаточно редки – именно этим объясняется отсутствие соответствующей судебной практики. Но идея правильная, говорит он.