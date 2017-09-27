Безопасность и право

Чайка будет отвечать за возврат активов и поиск иностранных счетов россиян

Генпрокуратура станет уполномоченным органом по поиску за границей активов, полученных коррупционным путем

Проработан вопрос об определении Генпрокуратуры уполномоченным органом по выявлению и возвращению из иностранных юрисдикций активов, полученных коррупционным путем. Это замгенпрокурора Александр Буксман сообщил на заседании межгосударственного совета по противодействии коррупции в Казани. По его словам, надзорное ведомство также будет отвечать за выявление принадлежащих россиянам счетов в иностранных банках и других иностранных финансовых инструментов.

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