Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Экстремизм под подозрением
Первое дело об экстремизме из России пересмотрено Европейским судом
Заявитель был осужден за публикацию заявлений чеченских боевиков
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Правозащитник Павел Чиков говорит, что это первое решение ЕСПЧ по делам об экстремизме из России
Андрей Гордеев / Ведомости
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в 13 600 евро правозащитнику Станиславу Дмитриевскому, осужденному по ст. 282 Уголовного кодекса (УК) за экстремизм. Он жаловался на нарушение права на свободу выражения мнения и справедливый суд. В 2004 г. Дмитриевский, будучи главным редактором газеты «Право-защита» в Нижнем Новгороде, опубликовал обращения главарей боевиков Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова, в котором они обвиняли руководство России в развязывании войны в Чечне. В отношении Дмитриевского было возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК за призывы к экстремизму, позже обвинение было изменено на ст. 282 УК. В 2006 г. его приговорили к двум годам условно.
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