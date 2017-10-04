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Елена Мухаметшина
Безопасность и право
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Экстремизм под подозрением

Первое дело об экстремизме из России пересмотрено Европейским судом

Заявитель был осужден за публикацию заявлений чеченских боевиков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в 13 600 евро правозащитнику Станиславу Дмитриевскому, осужденному по ст. 282 Уголовного кодекса (УК) за экстремизм. Он жаловался на нарушение права на свободу выражения мнения и справедливый суд. В 2004 г. Дмитриевский, будучи главным редактором газеты «Право-защита» в Нижнем Новгороде, опубликовал обращения главарей боевиков Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова, в котором они обвиняли руководство России в развязывании войны в Чечне. В отношении Дмитриевского было возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК за призывы к экстремизму, позже обвинение было изменено на ст. 282 УК. В 2006 г. его приговорили к двум годам условно.

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