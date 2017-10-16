К 100-летию революции могут объявить амнистию для водителей

По словам Федотова, всего под амнистию смогут попасть «тысячи человек» Пресс-служба президента России

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) отправил в администрацию президента проект концепции амнистии по случаю 100-летия революции. Об этом сообщил председатель совета Михаил Федотов, сообщает «Интерфакс». «Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 г., которая началась в феврале 1917 г. и закончилась в начале 1918 г. разгоном Учредительного собрания», – объяснил Федотов.

Согласно проекту новая амнистия может быть распространена не только на уголовные, но и на административные нарушения, сообщил Федотов. Попасть под нее смогут в том числе нарушители правил дорожного движения (ПДД) и миграционных правил. «Административная амнистия – это отмена штрафов, еще не уплаченных», – пояснил Федотов. По его словам, уголовная амнистия «предлагается в традиционном виде». О каких именно статьях УК идет речь, он не уточнил, добавив, что под амнистию могут попасть женщины, имеющие детей, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также ветераны войн и другие категории.

В Кремле никаких решений об идее объявления амнистии к 100-летию революции не принималось, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей». «Если такие предложения поступят, они будут рассмотрены», – добавил представитель Кремля.

Федотов напомнил, что уголовная амнистия объявляется в России примерно раз в два-три года, а административная проводилась в царской России и во времена СССР, сейчас СПЧ предложил их совместить. По словам Федотова, всего под амнистию смогут попасть «тысячи человек», однако она будет не такой крупной, как по случаю 70-летия Победы. По словам Федотова, та амнистия затронула 240 000 человек.

Постановление об амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне внес в Госдуму в 2015 г. президент Владимир Путин. Предполагалось, что амнистия затронет до 60 000 человек, находящихся в местах лишения свободы, и до 200 000 человек, осужденных условно. Она распространялась на осужденных и подследственных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести (наказание не более пяти лет лишения свободы). Под амнистию также попадали осужденные с отсрочкой наказания и те, чье наказание не связано с лишением свободы. Амнистия предусматривала также сокращение отдельным категориям осужденных неотбытой части наказания.

В 2015 г. СПЧ также предлагал администрации президента провести административную амнистию, однако это не было сделано. Совет также предлагал отменить штрафы, наложенные за нарушение миграционного законодательства и нарушение правил дорожного движения.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержала идею амнистии к 100-летию революции. «Я в целом поддерживаю амнистии, потому что это дополнительная возможность досрочного возвращения осужденных, вставших на путь исправления или положительно характеризующихся в местах лишения свободы», – сказала она.

Против председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. «Мне кажется, что для объявления амнистии дата должна быть объединяющей, а все-таки 100-летие революции – это дата, которая разделила страну. Это не 9 мая», – цитировал депутата ТАСС.

В сентябре депутаты Госдумы от ЛДПР внесли проект амнистии в честь 100-летия Октябрьской революции. Они предложили амнистировать ряд категорий осужденных, чьи преступления не попадают под тяжкие и особо тяжкие.

Толоконникова и Алехина освобождены