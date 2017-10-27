Суд отправил директора РАМТ Апфельбаум под домашний арест

Как считает следствие, Апфельбаум вступила в сговор с художественным руководителем «Седьмой студии» Кириллом Серебренниковым Артем Геодакян / ТАСС

Басманный суд Москвы в пятницу решил отправить под домашний арест до 26 декабря директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Ранее она была задержана в рамках уголовного дела «Седьмой студии». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление судьи Артура Карпова.

Апфельбаум была задержана в четверг, 27 октября. Она стала шестой обвиняемой по делу «Седьмой студии». Директор РАМТ просила в суде не помещать ее под домашний арест, так как она бы хотела выполнять свои рабочие обязанности в качестве руководителя заведения. Как пишет ТАСС, ее защита настаивала на том, чтобы в случае помещения Апфельбаум под домашний арест ей разрешили выходить на прогулки.

Следователь Александров Лавров сообщил в пятницу, что Апфельбаум после первого допроса в Следственном комитете назначила встречу другим фигурантам дела с целью соотнести творческие и финансовые отчеты «Седьмой студии». Она объяснила встречу с другими фигурантами дела необходимостью разобраться в сложившейся ситуации.

В частности, по словам следователя, Апфельбаум встречалась с бывшим генеральным директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским, а также созванивалась с продюсером центра Екатериной Вороновой и главным бухгалтером «Седьмой студии» Ниной Масляевой.

«Если речь идет про 25 мая, то в момент моей встречи с [Алексеем] Малобродским он еще даже не был допрошен, у меня не было злого умысла при встрече, я хотела прояснить ситуацию, так как прошло много времени. С Вороновой мы так и не общались, она покинула страну. Сознательно я не собиралась ни на кого влиять, я просто хотела прояснить ситуацию», - пояснила Апфельбаум (цитата по ТАСС).

Также, по словам следователя, во время выступления в суде Апфельбаум не отрицала халатности в действиях по контролю за расходованием денежных средств «Седьмой студии» во время работы в Министерстве культуры. В ведомстве она являлась руководительницей департамента господдержки искусства и народного творчества. При этом свою вину женщина не признала.

Как считает следствие, Апфельбаум вступила в сговор с художественным руководителем «Седьмой студии» Кириллом Серебренниковым и в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры подписывала с этой организацией соглашения о предоставлении средств из бюджета в сумме свыше 214 млн руб. Она также обеспечивала согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, которая содержала завышенные данные о количестве и стоимости проводимых студией мероприятий. Таким образом, уверяет следствие, Апфельбаум способствовала хищению Серебренниковым и другими лицами 68 млн руб. из бюджета.

Следователь Лавров в суде утверждал, что вина Апфельбаум подтверждается показаниями свидетелей и обвиняемых, а также результатами оперативно-розыскной деятельности и другими собранными по делу доказательствами.