Найдены обломки российского вертолета Ми-8

На борту было три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа

Вертолет Ми-8 c бортовым номером RA-22312, 2015 г. Alexey Reznichenko / Reurers

Спасатели обнаружили на дне моря обломки российского вертолета Ми-8, пропавшего в четверг у берегов норвежского архипелага Шпицберген. Об этом сообщили в спасательном центре Норвегии. «Обломки российского вертолета Ми-8, числившегося пропавшим с 26 октября, были найдены на дне моря в точке, расположенной в 1,2 морской мили (2,2 км) к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 м», — сообщили в экстренной службе (цитата по ТАСС). Поисково-спасательная операция завершена, за операцию по поиску тел будет отвечать полиция, отметили спасатели.

В четверг днем вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга.

В Минэнерго России уточнили, что пассажирами были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.

В качестве возможных причин крушения называются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотов. В сложных метеоусловиях и в сумерках пилоты могли допустить некорректные действия, сообщил источник «Интерфакса» в международных службах авиационного поиска и спасения. Он допустил, что пилоты вертолета могли столкнуться с соматофавической иллюзией (потерей пространственного положения) или иными психологическами проблемами. Возможность технической неисправности вертолета рассматривается, но эту версию он назвал маловероятной.

Расследовать крушение Ми-8 будет бюро по расследованию происшествий Норвегии. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) собрал группу российских специалистов для участия в расследовании, группа уже начала работать. Авиакомпания «Конверс авиа» проведет внутреннее расследование.