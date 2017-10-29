Самолет МЧС России доставил на Шпицберген спасателей и оборудование
Ночью в Норвегии приземлился самолет Ил-76 МЧС России, он доставил спасателей и оборудование, которое может помочь в поиске вертолета Ми-8, пропавшего у берегов острова Шпицберген.
В составе оперативной группы водолазы-спасатели. Они оснащены компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением, необходимым для обследования подводных объектов.
В четверг днем вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга.
В качестве возможных причин крушения называются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотов.