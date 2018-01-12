В армию хотят призывать заказным письмом

Законопроект сохраняет действующий способ вручения повесток - в руки под роспись, и вводит новый способ вручения повесток - отправку по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника Сергей Коньков / ТАСС

Первый зампредседателя думского комитета по обороне Андрей Красов внес в Госдуму законопроект, делающий обязательной явку призывника в военкомат, даже если он не получил повестку лично или получил ее с опозданием, сообщил «Интерфакс». Повестку за призывника смогут получить по почте его родственники или даже представители.

Законопроект сохраняет действующий способ вручения повесток – в руки под роспись – и вводит новый способ вручения повесток: отправку по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника. Повестку, отправленную по почте, предлагается считать врученной, если ее получил не только призывник, но и совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель. Кроме того, повестка может быть вручена по месту работы призывника работниками, которые ответственны за «военно-учетную работу» в организации.

Если повестку вручили после даты, когда призывник должен был явиться на призывной пункт, он обязан явиться в военкомат в течение трех рабочих дней. Если ее вручили уже после окончания призыва, призывнику придется явиться в военкомат не позднее дня начала очередного призыва на военную службу, говорится в документе.

Неявка без уважительных причин по повестке либо отказ от получения повестки предлагается считать уклонением от военной службы, что будет наказываться в соответствии с действующим законодательством. Вместе с тем исключается как неконституционная норма, согласно которой полиция должна обеспечить явку призывников на призывные пункты сбора.

Законопроект об отправке повесток в военкомат по почте вносился в Госдуму еще в марте 2017 г. группой сенаторов во главе с Виктором Озеровым, тогдашним председателем комитета Совфеда по обороне. Однако законопроект остался без движения, поскольку не был согласован с правительством. Предполагалось, что повестка будет считаться врученной, если она отправлена заказным письмом и вручена уполномоченному представителю. Кроме того, предлагалось считать врученной повестку, отправленную по электронной почте за электронной подписью военного комиссара.

Получить немедленный комментарий Министерства обороны не удалось. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков написал, что законопроект вызывает обеспокоенность. «Не могу сказать, что перед нами очередной фриковый закон: его внес, во-первых, единоросс, во-вторых – первый зампред комитета по обороне, так что шансы на принятие есть», – отметил оппозиционер.