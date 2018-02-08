Путин раскрыл научную часть своей программы

Россия продолжит участвовать в крупных международных научных проектах, сказал Путин Пресс-служба президента

Россия открыта для обмена знаниями и должна стать центром притяжения научных талантов — власти будут заниматься этим в ближайшее время, заявил в четверг президент Владимир Путин. Это станет одной из тем ежегодного послания президента Федеральному собранию, которое сейчас готовится, дал понять Путин. Близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» говорили, что в послании будет часть предвыборной программы Путина, баллотирующегося на четвертый президентский срок.

В России интересно

«Мы обязательно будем создавать здесь, в России, лучшие условия для исследований, современную, надежную инфраструктуру, в том числе для жизни и работы», — обещал Путин в четверг в Новосибирске, во время церемонии награждения молодых ученых премиями за 2017 г. Кадровый вопрос — один из важнейших для науки, говорил Путин во время всех встреч с учеными в четверг. «И молодые, и заслуженные ученые должны видеть, что в России работать интересно», — призвал президент.

Россия претендует на мировое лидерство в научной сфере, дал понять Путин во время заседания совета по науке: «Укрепление научного потенциала для будущего страны — вопрос принципиально важный. В мире происходят кардинальные технологические изменения, по своему масштабу они сопоставимы с эпохой технологических революций и эпохой открытий и научных революций, которые радикально меняли уклад жизни людей на нашей планете. Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями и знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны - без всякого преувеличения».

Россия продолжит участвовать в крупных международных научных проектах — в частности, в проектах Большого адронного коллайдера и лазера на свободных электронах, — страна имеет право на результаты экспериментов, которые проводятся на этих установках, сказал Путин. Но нужно создавать такие установки и в России, призвал он. Одну из таких установок — синхротрон, позволяющий изучать структуру вещества на наноуровне, — ученые Сибирского отделения РАН предложили Путину построить в Новосибирске. Появление такого прибора привлечет ученых из других стран, отмечали ученые. Стоимость проекта они оценили в 40 млрд руб., президент счел ее адекватной и обещал поддержать проект после проработки.

Запустить «насос»

Суммарный поток знаний сейчас устремлен не в сторону России, при этом страна не сможет привлекать ученых, опираясь только на финансы, — у США и Китая средств все равно гораздо больше, отметил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Но ученые едут не только за деньгами, они едут туда, где интересно, отметил академик. Он посоветовал строить больше установок класса мегасайенс, а также предложил принять закон о международных научных организациях, чтобы разные страны сотрудничали в научных центрах на территории России. Сейчас, по его словам, только Ядерный центр в Дубне работает как международная организация под «зонтиком» российского закона. Кроме того, ученых можно привлечь интересными проектами — например, создав центр изучения археологии Крыма. Это, кроме того, позволило бы решить и политическую проблему, связанную с признанием полуострова, не исключает ученый.

«Международное сотрудничество чрезвычайно важно, но это не самоцель. Нам ни в коем случае нельзя в этой сфере, так же как в других, создать условия, которые приведут к дальнейшему оттоку [интеллекта]. Наоборот, нужно сделать так, чтобы это сотрудничество работало как насос — сюда», — отреагировал на эти и другие предложения ученых Путин. По его мнению, «насос» заработает в том случае, если у приезжающих ученых будет «гуманитарная составляющая»: «Не буду говорить о патриотизме в этой аудитории, но если этого нет, то все остальные исследования превратятся в схоластику не только для нашей страны, но и для мирового сообщества. Как известно, скальпель может быть и инструментом борьбы за жизнь, а может быть и орудием преступления», — сказал президент. Нет ничего страшного в том, что ученые работают «и там, и здесь», добавил Путин: «Страшно, если мы не создадим условий, при которых людям хотелось бы работать у нас».

Будущее российской науки станет одной из тем готовящегося послания президента Федеральному собранию, дал понять Путин. Послание сейчас готовится, в нем будут учтены предложения ученых, с которыми он говорил в Новосибирске, сказал президент. В послании, которое может быть оглашено в феврале, Путин представит часть своей избирательной программы на четвертый президентский срок, говорил ранее близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Срок представления полного текста программы он не уточнил.

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