Центризбирком потребовал отделить школу от выборов

Тот факт, что многие избирательные участки находятся в школах, не дает права смешивать школьные процессы с избирательными, уверены в ЦИК Денис Абрамов / Ведомости

Центризбирком на заседании в четверг потребовал отменить решение Мособлизбиркома о проведении в Подмосковье в день выборов президента 18 марта онлайн-голосования «Школьный референдум». Темой референдума заявлена продолжительность школьной недели, его участниками являются учащиеся средних школ, следует из утвержденного положения. Организуют голосование областное министерство образования и муниципальные власти.

Школьные референдумы не являются кампаниями референдума с точки зрения закона о выборах и их проведение не входит в компетенцию избиркомов, заявил член ЦИК Николай Левичев. Следовательно, санкционировав такое голосование, облизбирком вышел за рамки своих полномочий, что свидетельствует о некомпетентности комиссии. Ее председателя Ирину Коновалову предупредили, что ЦИК готов выразить ей недоверие. «Я не исключаю, что может встать вопрос о расформировании комиссии», – заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она напомнила, что уже не первый раз призывает не смешивать инициативы региональных властей с президентской кампанией: так, ЦИК требовал от председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова уточнить дополнительные требования в связи с планами проведения школьных референдумов в Москве. Тот заверил, что речь идет о школьном самоуправлении и голосование не будет проходить в местах, связанных с президентскими выборами. Такой подход ЦИК удовлетворил, хотя Памфилова неоднократно давала понять, что идея параллельных электоральных процессов ей не очень нравится. «Мои опасения оказались небеспочвенны, – призналась она в четверг. – В связи с организацией в отдельных регионах так называемых референдумов, конкурсов и прочих мероприятий, совмещенных по дате с выборами президента, некоторые муниципальные органы и организации позволяют себе использование символики, являющейся объектом исключительного права ЦИК, в целях информирования о своих местечковых мероприятиях. Фактически хотят проехаться на авторитете президентских выборов». В случае с Подмосковьем раздражение вызвало именно участие в этой затее избиркома. «Мы не вмешиваемся, если местные власти делают это тонко, умно, деликатно, не вызывая раздражения избирателей», – указала Памфилова.

Коновалова сказала «Ведомостям», что не видела решения ЦИК и не может его комментировать.

Политолог Аббас Галлямов уверен, что демарш Памфиловой не будет иметь далекоидущих последствий: ЦИК пытается продемонстрировать независимость и дистанцироваться от набирающей обороты кампании по подъему явки. Это из той же серии, что и замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за неправомерную агитацию: не имея возможности самостоятельно принимать действительно важные решения, Памфилова предпринимает шаги, направленные на сохранение Центризбиркомом имиджа независимого субъекта, считает эксперт. На самом деле понятно, что внезапное увлечение регионов референдумами в день выборов – не их собственная инициатива, а прошедшая сверху команда Кремля, уверен Галлямов.

Бывший федеральный чиновник и близкий к администрации президента человек подтвердили «Ведомостям», что идея повышения явки за счет референдумов родилась в управлении внутренней политики Кремля. Во время учебы вице-губернаторов по внутренней политике в ноябре им специально разъясняли, как организовывать такие мероприятия, говорит один из собеседников.