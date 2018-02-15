Абызов не увидел криминала в расследовании ФБК об отдыхе Приходько

«Не надо путать нормальные товарищеские, дружеские отношения с какими-то подношениями и взятками. Взятка предполагает оказание услуги», - считает министр Евгений Разумный / Ведомости

Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов сегодня первым из коллег вице-премьера Сергея Приходько по правительству содержательно прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски и высокопоставленного чиновника на яхте.

«Не надо путать нормальные товарищеские, дружеские отношения с какими-то подношениями и взятками. Взятка предполагает оказание услуги», - считает министр. По его словам, расследование Навального - это полная чушь, полная ерунда, заявил он корреспонденту телеканала «Дождь».

Абызов отметил, что сам проработал в бизнесе 20 лет. «Все олигархи так или иначе либо мои товарищи, либо люди, с которыми (меня. - Ред.) связывают дружеские отношения. Мне что, с ними в ресторан нельзя ходить?» - риторически спросил он. По его словам, не важно, побывал ли чиновник на яхте или ездил с бизнесменом в машине. «Не надо все превращать в абсолютную чушь и абсолютную какую-то фантасмагорию», - сказал Абызов.

9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее знакомому Александру Кириллову (Алекс Лесли). По словам представителя миллиардера, ответчики нарушили тайну частной жизни Дерипаски. В октябре 2017 г. Вашукевич разместила фотографии с Дерипаской в Instagram. Тогда же об отношениях с бизнесменом она опубликовала видеоролики на YouTube.

Дерипаска подал иск после того, как Навальный опубликовал в своем блоге расследование. Он изучил посты Вашукевич, прочитал ее книгу и сделал вывод, что Дерипаска вместе с вице-премьером Сергеем Приходько якобы отдыхал на яхте у берегов Норвегии. По его мнению, во время отдыха бизнесмен мог обсуждать с Приходько отношения России и США. По мнению Навального, присутствие Приходько на яхте Дерипаски указывает на нарушение антикоррупционного законодательства. По данным Фонда борьбы с коррупцией, вместе с чиновником и бизнесменом на яхте были несколько девушек-моделей, в их числе была Вашукевич.

9 февраля суд удовлетворил требование Дерипаски и постановил внести в реестр запрещенной информации 14 постов Вашукевич в Instagram, часть из них модель удалила сама несколько дней назад. По заявлению Дерипаски суд тут же принял обеспечительные меры в отношении пяти видеороликов о бизнесмене на YouTube. Их также внесли в реестр запрещенной информации. В реестр были включены и страницы с сайта Навального, где были опубликованы расследование и видеоролик. Обеспечительные меры коснулись и публикаций в нескольких российских СМИ. Российский суд впервые принял меры подобного рода в отношении СМИ.