В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова

Участники шествия несли флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, транспаранты Евгений Разумный / Ведомости

В столице завершилась акция памяти политика Бориса Немцова. Шествие было согласовано с московскими властями. По данным столичного главка МВД, в акции приняли участие около 4500 человек. Организация «Белый счетчик» сообщила о 7600 участников. Организаторы заявляли 30 000. Участники шествия несли флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, транспаранты.

Перед началом шествия в Москве усилили меры безопасности. Движение по Страстному бульвару, где начиналась акция, было перекрыто. На самом бульваре дежурили десятки сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции, передавал «Интерфакс». Проход к месту сбора осуществлялся через магнитные рамки. О нарушениях порядка не сообщалось.

Во главе колонны шли лидеры партии «Парнас» Михаил Касьянов и движения «Солидарность» Илья Яшин, сообщает «РИА Новости». Отдельно от основной колонны шли активисты партии «Яблоко» вместе с кандидатом в президенты Григорием Явлинским и лидером московского отделения партии Сергеем Митрохиным. На акции также присутствовали кандидат в президенты Ксения Собчак и политик Алексей Навальный.

Акции памяти Немцова прошли и в других городах России. В некоторых мероприятия не были согласованы с властями. В Ижевске на пикет пришли 20 человек, в Казани собрались около 100 участников, в Новосибирске в шествии участвовали 95 человек, в Уфе – около 40, в Челябинске – более 30.

В Санкт-Петербурге на марше памяти Немцова не обошлось без задержаний. Как сообщает «ОВД-Инфо», задержаны как минимум три человека: один из организаторов колонны националистов Владимир Ратников и его помощник, а также активист Даниил Двинских. Националистов задержали из-за баннера с надписью «Русский, проснись! Русский, борись!», а также флагов с кельтским крестом. Двинских задержали после проверки документов.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что профильная комиссия разрешила установить памятную доску на доме, где жил Немцов. С просьбой увековечить память Немцова в правительство Москвы обратилась Ксения Собчак.