Песков рассказал об уязвимости Навального как политика

По мнению пресс-секретаря президента, Навальный «не смог переступить через себя и он выполнил ту же роль, что и Явлинский» Евгений Разумный / Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оппозиционера Алексея Навального эгоистом и нарциссом. Он считает, что Навальный мог «объединиться с тем же Гудковым, с той же Собчак, с тем же Немцовым и так далее» для того, чтобы «обогатить оппозиционную палитру, сделать ее более состоятельной». Но он этого не сделал из-за уязвимости «в плане своего эго», заявил Песков на встрече со студентами факультета медиакоммуникаций НИУ ВШЭ. Видеозапись речи Пескова опубликована в Twitter «МБХ медиа».

По словам Пескова, информацию о характере Навального он черпает из своего общения с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым. «И Венедиктов мне рассказывает... Он очень болезненный такой нарцисс и эгоист. А в политике очень сложно быть эгоистом, надо уметь идти на компромиссы, надо уметь выстраивать блоки, коалиции», - отметил Песков.

По мнению пресс-секретаря президента, Навальный «не смог переступить через себя и он выполнил ту же роль, что и Явлинский». «Без оппозиции, без реальной оппозиции страна жить не может», - сказал Песков.

«Дмитрий Песков описывает, как должна выглядеть оппозиция с точки зрения Кремля: все должны объединиться с Собчак. Угу, спасибо большое. Спешим подарить вам возможность кричать «оппозиция с ее 1,5%», - прокомментировал слова Пескова Навальный в Telegram-канале.

«Дожили. Дмитрий Песков призывает оппозицию объединиться», - отреагировал на слова Пескова политик Дмитрий Гудков.

18 марта Навальный в эфире канала «Навальный. Live» заявил, что предвыборная кампания Собчак «лицемерная». По его словам, в личной беседе кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» рассказывала ему, что ей якобы предлагали «огромные деньги» за выдвижение.

В эфире канала Собчак предложила Навальному начать переговоры о сотрудничестве с новой партией, которая создается на базе «Гражданской инициативы», - Партией перемен. О ее создании она объявила ранее вместе с Гудковым. Навальный отказался сотрудничать, заявив, что Собчак «была частью махинации» российских властей на президентских выборах. Навальный обвинил Собчак в том, что она была «карикатурным либеральным кандидатом». Собчак в ходе беседы отрицала обвинения, говоря, что он передает ее слова некорректно.