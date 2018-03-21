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Песков опроверг сообщения о кадровых предложениях соперникам Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что некоторым соперникам Владимира Путина были сделаны кадровые предложения, передает корреспондент «Ведомостей». «Это не так», — сказал Песков.

Путин, переизбранный на четвертый срок, встретился со своими бывшими соперниками на выборах на следующий день после голосования, 19 марта. Встреча была закрытой и продлилась почти два часа. После ее завершения бывший кандидат в президенты Борис Титов также сказал журналистам, что кадровые вопросы на встрече не обсуждались: «Был серьезный и глубокий разговор о стране».

На встрече Путин попросил бывших соперников не поддаваться соблазну использовать «то или иное решение власти, если оно требует дополнительного объяснения». Он также обратил внимание, что надо объединить усилия для создания позитивной повестки дня. Кроме того, на этой встрече выдвигавшаяся от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак попросила Путина помиловать некоторых людей – по ее мнению, политзаключенных. В списке Собчак оказалось 16 человек, в том числе крымский активист Александр Кольченко, журналист РБК Александр Соколов и брат оппозиционера Алексея Навального – Олег.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам