«Единая Россия» создаст группы быстрого реагирования для участия в уличных акциях

Молодые единороссы хотят бороться с оппозицией на улицах Ярослав Чингаев / для Ведомостей

«Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) создаст группы быстрого реагирования для участия в уличных акциях, рассказал в среду журналистам председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов. «В Москве будет сформирована группа, которая будет способна за час, за два часа максимум вывести 100–200 человек в любую точку города, чтобы выразить свое мнение», – заявил он, добавив, что за сутки можно собрать «тысячу и больше человек» (цитаты по ТАСС). По его словам, такие группы создадут прежде всего в городах-миллионниках.

Участие в уличных акциях в противовес оппозиции было одной из главных задач движения «Наши», созданного Кремлем в середине нулевых годов. Эта идея – в логике нового руководства «Единой России» (секретарь ее генсовета Андрей Турчак – выходец из МГЕР. – «Ведомости»), под нее, естественно, будут выделяться бюджеты, отмечает собеседник в партии. Власть ожидают непростые экономические времена, поэтому «воссоздание «Наших» логично, добавляет он.

Улица является «одной из древнейших площадок по выражению мнений», еще до интернета люди в ключевые моменты выходили на улицу, поясняет «Ведомостям» Давыдов. Кому, как не молодежной организации, уметь эффективно это делать – но в рамках закона, подчеркивает он: «Мы стараемся быть эффективными в интернете, в СМИ и на улице. Речь не об отрядах, наша цель – чтобы молодежь умела выразить свое мнение эффективно. А интерпретации о борьбе с оппозицией надуманны». У МГЕР есть финансирование в рамках партии, никаких изменений в бюджете нет, уверяет Давыдов.

«Был НОД, потом SERB, сейчас такой сорт титушек – какая разница, – говорит соратник Алексея Навального Леонид Волков. – Вопрос же в организации и людях, а людей у них нет. Поэтому они освоят деньги – и всё». Мы это уже проходили в 2005 г., когда ради борьбы с цветной революцией из бюджета «начали тратить миллионы долларов на кремлевские молодежные движения», напоминает оппозиционер Илья Яшин в своем Facebook: «Они надували щеки, обещали костьми лечь за Путина, драться с оппозицией насмерть, если потребуется. И где они все теперь?»

Член высшего совета «Единой России» политолог Дмитрий Орлов называет инициативу Давыдова «механизмом реагирования на локальный протест».

Не исключено, что это личная инициатива Турчака, допускает политолог Аббас Галлямов: «Он судорожно пытается накачать политические мускулы и демонстрирует самостоятельность. Но качество его инициатив ограничено его пониманием логики политического процесса. Создать боевые дружины для уличных схваток с оппозицией – это как раз для него». Но на уличное противостояние молодогвардейцы не способны, уверен эксперт, ведь на протяжении долгих лет в МГЕР осуществлялась негативная селекция: вверх поднимались карьеристы, которые хорошо улавливают настроения начальства и профессионально составляют красивые отчеты, но начисто лишены способности к реальному действию.

Это желание продемонстрировать, что у оппозиции нет монополии на молодежь, и воспользоваться появившимся после выборов президента представлением о лоялистских настроениях молодежи, считает политолог Михаил Виноградов. Но партийцам предстоит ответить на несколько вопросов, полагает он: например, как избежать ассоциируемых с властью негативных для молодежи информповодов (прежде всего в части регулирования интернета) и какие сигналы дать молодым о том, что «Единая Россия» и МГЕР – свои для интернет-аудитории.