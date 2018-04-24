Автофургон наехал на пешеходов на севере Торонто

Aaron Vincent Elkaim / Zuma / TASS

Белый автофургон выехал на тротуар в крупнейшем канадском городе Торонто 23 апреля, передает телеканал CTV. Инцидент произошел на углу улицы Йонге и Финч Авеню около 13.30 по местному времени. В результате, по меньшей мере, 9 человек погибли, 16 пострадали. Об этом сообщил шеф городской полиции Питер Йен.

На сайте больницы Sunnybrook Health Science Centre говорится о 10 погибших в результате инцидента. Как следует из заявления врачей, двое пострадавших скончались по дороге в клинику. Сейчас в реанимации остаются пятеро пациентов в критическом состоянии, еще двое в тяжелом. Состояние еще одного госпитализированного не представляет угрозы для его жизни.

В момент происшествия на тротуаре было много людей. Очевидцы рассказывают, что находившийся за рулем фургона мужчина специально давил пешеходов. «Этот человек намеренно сделал это, он убивал всех», – рассказал Reuters свидетель происшествия. «Люди падали один за другим», – уточнил он. По его словам, среди пострадавших есть пожилые люди.

Водитель фургона задержан, его личность устанавливается. Уже известно, что он взял транспортное средство на прокат. Это подтвердила представитель Ryder System Клаудиа Пэнфил. Она не назвала компанию, сдавшую фургон в аренду, отметив лишь, что ее представители сотрудничают со следствием.

Министр общественной безопасности Ральф Гудейл назвал случившееся «серьезным инцидентом», отмечает CTV. При этом он уточнил, что не располагает информацией, заставляющей поднять уровень террористической угрозы. Сейчас он является средним, что допускает возможность совершения теракта.

Наезд на пешеходов произошел в северной части Торонто, примерно в 30 км от центра города, где проходит встреча министров иностранных дел стран «большой семерки». Премьер-министр страны Джастин Трюдо проинформирован об инциденте.

Трагедия в Торонто стала одним из самых драматичных эпизодов новейшей канадской истории. Месяц назад бывший студент признал себя виновным в убийстве шести мужчин, молившихся в мечети Квебека в январе 2017 г.