Володин сообщил о предстоящих встречах кандидата в премьеры с фракциями Госдумы

По его словам, премьер будет утвержден на ближайшем после инаугурации Путина заседании Госдумы



Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев Евгений Разумный / Ведомости

Кандидат в премьер-министры России проведет встречи со всеми фракциями Госдумы, а согласие на его назначение нижняя палата может дать уже на следующий день после внесения кандидатуры президентом, заявил сегодня спикер Вячеслав Володин. В случае внесения кандидатуры в день инаугурации, 7 мая, Госдума рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании (намечено на 8 мая), уточнил Володин.

«Мы определились для себя со следующим порядком работы: комитет Госдумы по контролю и регламенту должен подготовить и внести на Совет Думы, запланированный на 15.00 7 мая, процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания Государственной думы», – сказал Володин (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что консультации парламентских фракций с кандидатом на должность премьер-министра пройдут до рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании. «Предварительно планируем, что 7 мая в 16.00 состоится встреча с «Единой Россией», в 18.00 – с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и «Справедливая Россия» – в 10.00 и 12.00 соответственно», – рассказал спикер.

В 2012 г. президент России Владимир Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра в день инаугурации 7 мая. В этот же день Медведев провел консультации с поддерживавшими его фракциями «Единой России» и ЛДПР. Утром следующего дня прошли консультации с КПРФ и «Справедливой Россией». В итоге вся фракция КПРФ проголосовала против кандидатуры Медведева, голосовавшие «за» члены «Справедливой России» были позднее исключены из фракции. Это не помешало утверждению его премьером.

Самые яркие фотографии церемоний инаугурации российских президентов