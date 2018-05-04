Володин сообщил о предстоящих встречах кандидата в премьеры с фракциями Госдумы
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Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев
Кандидат в премьер-министры России проведет встречи со всеми фракциями Госдумы, а согласие на его назначение нижняя палата может дать уже на следующий день после внесения кандидатуры президентом, заявил сегодня спикер Вячеслав Володин. В случае внесения кандидатуры в день инаугурации, 7 мая, Госдума рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании (намечено на 8 мая), уточнил Володин.
«Мы определились для себя со следующим порядком работы: комитет Госдумы по контролю и регламенту должен подготовить и внести на Совет Думы, запланированный на 15.00 7 мая, процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания Государственной думы», – сказал Володин (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что консультации парламентских фракций с кандидатом на должность премьер-министра пройдут до рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании. «Предварительно планируем, что 7 мая в 16.00 состоится встреча с «Единой Россией», в 18.00 – с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и «Справедливая Россия» – в 10.00 и 12.00 соответственно», – рассказал спикер.
В 2012 г. президент России Владимир Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра в день инаугурации 7 мая. В этот же день Медведев провел консультации с поддерживавшими его фракциями «Единой России» и ЛДПР. Утром следующего дня прошли консультации с КПРФ и «Справедливой Россией». В итоге вся фракция КПРФ проголосовала против кандидатуры Медведева, голосовавшие «за» члены «Справедливой России» были позднее исключены из фракции. Это не помешало утверждению его премьером.