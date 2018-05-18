Сергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери

В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией Yuri Senatorov / Kommersant / Reuters

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим веществом 4 марта у собственного дома, выписан из больницы Солсбери. Эту информацию сообщили ведущие новостные агентства, в том числе BBC и Sky News. Департамент здравоохранения Великобритании выпустил пресс-релиз, подтверждающий, что из госпиталя выписаны все трое проходивших лечение в связи с инцидентом - Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский Ник Бейли.

«Фантастика, что Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы покинуть окружную больницу в Солсбери», - заявила административный руководитель больницы Кара Чарльз-Баркс. По ее словам, быстрое выздоровление стало возможным благодаря высокому профессионализму персонала.

«Несмотря на то что все трое выписаны, они сохраняют право на конфиденциальность, что не дает нам возможности подробно описать процесс их лечения. Однако столь тяжелое отравление нервно-паралитическим веществом потребовало стабилизации состояния и поддержания жизнедеятельности до тех пор, пока их организмы не выработали достаточно ферментов, чтобы заместить отравленные», - говорится в сообщении госпиталя.

В середине апреля эксперты ОЗХО подтвердили факт использования в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевого отравляющего вещества типа «Новичок». Великобритания считает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, российская сторона неоднократно отвергала эти обвинения. Инцидент привел к резкому охлаждению отношений двух стран. Великобритания и солидарные с ней страны выслали более 150 российских дипломатов, что повлекло симметричный ответ России. Кроме того, Лондон рассматривает различные варианты усиления санкций против России.

В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией.

Юлия Скрипаль была выписана из госпиталя еще в начале апреля и доставлена в «безопасное» место, сообщали власти Великобритании.

Тогда же Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль. В нем говорилось, что она была выписана из больницы 9 апреля, хотя не совсем оправилась «от воздействия использованного против нас нервно-паралитического агента», а ее отец остался в госпитале. В заявлении говорилось, что со Скрипаль находится квалифицированный персонал, который помогает ей заботиться о себе и объясняет проводимые следствием действия. По ее словам, она может общаться с друзьями и членами семьи и не нуждается в помощи российского посольства. «Самое главное, что я в безопасности и чувствую себя лучше, но я пока не достаточно сильна, чтобы давать интервью СМИ», - отметила она.