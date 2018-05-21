Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину

Учебники в школах не обновлялись с 2012 г. Денис Абрамов / Ведомости

Авторы школьных учебников пожаловались президенту России Владимиру Путину – Минобразования затягивает выпуск новых учебников, утверждают они.

Авторы учебников обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить процедуру и результаты дополнительной экспертизы учебной литературы, которую организовало Министерство образования и науки. Текст обращения был опубликован на сайте ассоциации «Российский учебник», его подписали уже 69 авторов. Снижение вариативности учебной литературы для школы, устранение из нее инновационных методик мешают развитию в России «экономики знания», полагают авторы. Они просят Путина проверить работу Минобразования, а также организовать широкое общественное обсуждение новых образовательных стандартов. В состав ассоциации входят около 30 издательств, в том числе «Академкнига/Учебник», «Мнемозина», «Вентана-граф» и др. Крупнейшее издательство на рынке учебников – «Просвещение» – не входит в ассоциацию. «Это вопрос обеспечения школ современной учебной литературой, учебники должны обновляться и появляться новые, – сказал генеральный директор ассоциации «Российский учебник» Борис Кузнецов «Ведомостям». – Процесс формирования перечня был разработан уже давно, но по какой-то причине его не соблюдают. Более того, процесс создания учебника занимает не один год, это и разработка учебника, и его апробирование. Такого рода сбои не на руку российскому образованию».

Российские школы имеют право закупать учебники только по федеральному перечню таких книг, который публикует Министерство образования. Чтобы попасть в перечень, издатели проходят экспертизу и специальную комиссию при министерстве.

После прямой линии в июне 2017 г. Путин дал поручение Минобразования «предоставить предложения по повышению качества экспертизы учебников» и «по обновлению этих учебников на регулярной основе», напоминают авторы учебников в своем письме. Вопреки поручению ситуация с качеством экспертизы и обновлением учебников ухудшается, уверяют они. Перечень учебников не обновлялся уже четыре года, а практически все учебники в нем – с 2012 г.

По собственному приказу Минобразования перечень 2014 г. должен был действовать три года. К 2016 г. издатели подготовили новые варианты учебников, провели их экспертизу и подали документы в Минобразования. Но новый перечень так и не был сформирован – чиновники несколько раз откладывали рассмотрение вопроса, а потом отправили учебники на дополнительную экспертизу в Российскую академию образования (РАО), рассказывали «Ведомостям» сотрудники нескольких издательств. В результате около 30% учебников получили отрицательные отзывы экспертов, говорил представитель Минобразования.

«Сам факт назначения дополнительной экспертизы, выбор экспертной организации, порядок и цели ее проведения вызывают массу вопросов», – негодуют авторы в обращении к президенту. Еще больше вопросов вызывают результаты этой экспертизы, говорится в письме: около 90% учебников, которые ранее успешно прошли основную научную и педагогическую экспертизы в Российской академии наук (РАН), получили отрицательное заключение дополнительной экспертизы РАО.

В обращении к президенту авторы привели примеры ошибок в заключениях РАО. Например, в отзыве на учебник литературы для 5-го класса говорится: «Не включены зарубежные авторы и произведения, отсутствует межкультурный диалог. Не способствует формированию межэтнического и межконфессионального диалога». На самом деле в учебнике есть ссылки на Библию, Коран, классических зарубежных авторов – Федра, Эзопа, Лафонтена, парируется в письме. В заключении к учебнику по русскому языку для 5–9-го классов описан «явный перевес упражнений и заданий» в части «Русская речь» – в то время как в книге нет такого раздела. «Складывается ощущение, что люди, составляющие экспертное заключение, не читали сам учебник», – рассказал «Ведомостям» автор учебника Александр Архангельский.