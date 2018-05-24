Самым конфликтным регионом на осенних выборах может стать Новосибирская область

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Кандидатура бывшего губернатора Красноярского края и Новосибирской области, экс-полпреда президента в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского отозвана правительством из списка кандидатов в совет директоров РЖД, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента, и подтвердила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Близкие к администрации собеседники говорят, что экс-полпред может быть исключен и из «Единой России»; причиной стала ситуация вокруг осенних выборов новосибирского губернатора.

После ухода в 2017 г. с поста красноярского губернатора Толоконский, ранее отработавший 10 лет главой Новосибирской области, стал советником мэра Новосибирска, коммуниста Анатолия Локотя. В апреле мэр заявил, что планирует побороться на губернаторских выборах с назначенным в 2017 г. врио губернатора, бывшим мэром Вологды Андреем Травниковым. Неделю назад Толоконский в интервью «НДН.Инфо» жестко раскритиковал Травникова, заявив, что тот «не может принимать никаких решений, он может только выполнять», не нацелен на местных и постоянно советуется с Москвой. «Мы с ним не один раз разговаривали, он вроде бы слушать умеет, кивает, но последствий нет, реакции нет. Придумать ничего не может», – заявил советник мэра, пообещав, что осенние выборы будут «настоящими».

Кроме давления на Толоконского (во вторник его уволили и из Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, где он был штатным экспертом) началась кампания против Локотя в соцсетях. В частности, в сеть попал видеоролик, где мэр сравнил один из городских порталов с кокаином, – видео начали тиражировать телеграм-каналы, аффилированные с администрацией президента. «Все, у кого хорошо с чувством юмора, правильно оценили этот ролик. Ну а то, что дальше стали раскручивать эту историю, – значит, это кому-то выгодно из политических оппонентов», – говорит пресс-секретарь мэра Артем Роговский. По его словам, от советника Локоть отказываться не собирается, а официального решения о выдвижении на пост губернатора еще нет, его примет съезд КПРФ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг встретится с Толоконским, говорит собеседник, близкий к мэрии Новосибирска: «На руководство партии идет большое давление, в том числе касающееся финансирования. Якобы выдвижение Локотя раскалывает элиты. Поэтому Зюганов хочет знать ситуацию изнутри, будут обсуждать, как поступить лучше».

Сейчас в России два губернатора-коммуниста – Андрей Клычков (Орловская обл.) и Сергей Левченко (Иркутская обл.), который в 2015 г. победил губернатора-единоросса Сергея Ерощенко. По словам человека, близкого к администрации президента, в Новосибирске есть риск повторения «иркутского сценария», поскольку поддержка у Локотя в области выше, чем у Травникова, к тому же в регионе большую роль играет то, является ли политик местным или варягом. Толоконский же хочет показать, что он самостоятельный игрок, а его влияние выходит за пределы региона, добавляет собеседник: «Он рассчитывает на победу Локотя, поэтому и идет такое давление». Еще один человек, близкий к администрации, полагает, что Толоконский таким образом пытается вести торг за возможный пост областного премьера или председателя областного парламента: «Администрацию президента уверили, что Толоконского и Локотя можно утопить в компромате, хотя они оба для Новосибирска свои в отличие от Травникова. Поэтому не исключено, что иркутская ситуация повторится, пройти муниципальный фильтр шансы у Локотя есть».

Это сигнал региональным элитам, чтобы они не шли против федеральной власти, считает работающий на новосибирских выборах политтехнолог Дмитрий Гусев: «У отставных губернаторов есть четыре пути: почетного пенсионера, как у [экс-мэра Москвы] Юрия Лужкова, почетного сенатора, как у [бывшего свердловского губернатора] Эдуарда Росселя, бывшего губернатора, который до сих действует, будто он губернатор, как [экс-глава Кузбасса] Аман Тулеев, и путь уголовного дела, как у [экс-главы Марийской республики] Леонида Маркелова». Поддерживая Локотя, Толоконский делает ставку на жестко конкурентный сценарий выборов, полагает политолог Дмитрий Орлов: «Он считает, что победа кандидата КПРФ позволит ему сохранить контроль над ситуацией в регионе после выборов. Эта ставка довольно рискованная: имя Толоконского и его ресурсы значат в регионе очень много, но противостоящие ему игроки сделают все, чтобы максимально ограничить его влияние на ситуацию».

Происходящее в Новосибирске – следствие неадекватного решения о назначении врио губернатора, говорит политолог Александр Кынев: «Власть сама спровоцировала недовольство, назначив человека, не имеющего никакого отношения к региону. Было бы странно, если бы регион с такой развитой оригинальной идентичностью и с элитой, которая неоднократно консолидировалась и выступала против разных политических фигур, воспринял спокойно такое унижение».