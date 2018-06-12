Политика / Международные отношения

После встречи Трампа и Кима КНДР может отказаться от неприемлемых для США ракет

Но подписанная после саммита декларация носит слишком общий характер
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Единственный документ, подписанный президентом США Дональдом Трампом и председателем госсовета КНДР Ким Чен Ыном после их встречи в Сингапуре во вторник, – декларация, занимающая чуть более страницы и не содержащая конкретных обязательств сторон. В ней говорится, что президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова – со ссылкой на соответствующее положение апрельского саммита лидеров КНДР и Южной Кореи.

Стороны также договорились о новых отношениях, но без уточнения, означает ли это установление дипломатических отношений.

Из гуманитарных проблем в документе отмечена лишь договоренность решить вопрос о выдаче останков военнослужащих двух стран, погибших во время Корейской войны 1950-1953 гг. Также в декларации говорится, что госсекретарь США Майк Помпео начнет переговоры с высокопоставленным представителем КНДР по вопросам реализации решений саммита.

Трамп после завершения встречи заявил, что хотя конкретных мер денуклеаризации КНДР в декларации нет, они есть – в частности, Ким Чен Ын обещал уничтожить полигоны для испытания ракетных двигателей. Санкции с КНДР будут сняты, по словам Трампа, после полной денуклеаризации, а если процесс провалится, то у США наготове еще 300 санкций. Президент США сообщил также, что остановит американо-южнокорейские учения, которые хотя частично и оплачиваются Южной Кореей, но все равно обходятся США в миллиарды долларов. Но речь не идет о сокращении военного потенциала США в регионе как гарантии безопасности КНДР, заверил Трамп.

Демонстративная часть встречи удалась, с ней участники справились на пять с плюсом, считает эксперт Валдайского клуба, профессор МГИМО Георгий Толорая. А вот подписанный документ носит самый общий характер, в нем повторено все то, что уже встречалось в других документах США и КНДР – начиная с «рамочного соглашения» 1994 г., сожалеет он. Правда, Киму удалось отыграть некоторые вещи в свою пользу, полагает Толорая: во-первых, в декларации содержится формула «движение к полной денуклеаризации Корейского полуострова», но нет американских мантр о ее необратимости и верифицируемости. Во-вторых, в документе говорится о гарантиях безопасности для КНДР – и этой формулы раньше тоже не было: речь шла об обещаниях, «гарантии» – тоже северокорейская идея, подчеркивает он.

По мнению Толорая, КНДР, скорее всего, и в самом деле откажется от дальнейшего наращивания ракетно-ядерного потенциала, не будет провоцировать США и может даже пойти по пути сокращения запасов расщепляющихся материалов, отказа от производства новых зарядов и от неприемлемых для США классов межконтинентальных баллистических ракет.

Результат встречи Трампа и Кима не дотягивает до того, на что многие надеялись, но отвечает минимальным требованиям к первому успешному шагу на долгом пути. Такой результат делает особенно важной необходимость США и КНДР быстро перейти к предметным переговорам и развивать отношения, сформированные двумя лидерами, заявил The Wall Street Journal Джоэль Уит, старший научный сотрудник Stimson Center и бывший сотрудник госдепартамента США. Трамп уделяет все свое внимание шахматной партии с Кимом, но похоже, что он играет в шашки, предлагая декларацию о мире в обмен на пустые, многократно уже повторенные обещания Северной Кореи о притворной приверженности денуклеаризации, заявил FT бывший высокопоставленный специалист по азиатским вопросам в администрации Джорджа Буша Майкл Грин. Тем временем Китай имеет все шансы выиграть на второй шахматной доске, где ходы президента США могут разрушить альянсы, в которых участвует Америка, полагает Грин. Саммит в Сингапуре станет примером, на который смогут ориентироваться все диктаторы и потенциальные обладатели ядерного оружия: формируй ядерный потенциал, терроризируй свой народ, дойди до края в ядерном противостоянии – и взамен получишь селфи и встречу на высочайшем уровне, заявила CNN член совета национальной безопасности в администрации Обамы Саманта Виногрэд.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Фоторепортаж

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