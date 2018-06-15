Антон Вайно и Сергей Кириенко расширили полномочия в администрации президента
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Сергей Кириенко как первый замруководителя администрации президента будет руководить управлением президента по обеспечению деятельности Госсовета, а также управлением по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Собеседник в администрации поясняет, что в опубликованном вчера указе Владимира Путина об оптимизации структуры администрации речь идет именно о нем, хотя фамилий в документе нет. Теперь Кириенко курирует четыре управления вместо двух: в его подчинении также управления по внутренней политике (УВП) и по общественным проектам, а также ранее он отвечал в целом за развитие интернет-среды. Кроме Кириенко должность первого замруководителя администрации занимает еще и Алексей Громов.
Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий, курируемое помощником президента Игорем Щеголевым, как писал ранее «Коммерсантъ», ожидаемо перешло под кураторство Кириенко. Это формальное приведение положения дел в соответствие с тем, что и так есть, объяснял ранее «Ведомостям» человек в администрации. Это подразделение ранее называлось управлением по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, но в соответствии с указом переименовано в управление по развитию информационно-коммуникативных технологий и инфраструктуры связи. Управление по обеспечению деятельности Госсовета перешло под контроль Кириенко, потому что «Госсовет – это губернаторы, а губернаторы – внутренняя политика», объясняет собеседник, близкий к администрации.
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