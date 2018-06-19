Дмитрий Медведев обсудит с единороссами пенсионную реформу
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Руководство «Единой России» встретится с премьер-министром и лидером партии Дмитрием Медведевым 20 июня, чтобы обсудить пенсионную реформу, рассказали «Ведомостям» несколько собеседников, близких к руководству думской фракции. В пресс-службе партии от комментариев отказались. Один из собеседников в Думе отметил, что планируется встреча премьера с руководством Госдумы и партии. Встреча может пройти в формате вопрос-ответ, предполагает он.
На прошлой неделе Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 г. Медведев, выступая на заседании правительства, обратился к депутатам фракции «Единая Россия» в Государственной думе и ко всей партии с призывом поддержать эти правительственные инициативы.
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