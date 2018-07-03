Политика / Международная жизнь

Что новый президент Мексики готовит для народа, наркобаронов, инвесторов и США

Андрес Мануэль Лопес Обрадор выиграл президентские выборы, аналитики гадают, что от него ожидать
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До выборов Андреса Мануэля Лопеса Обрадора то и дело сравнивали с Уго Чавесом. Противники пугали: выберете этого левака – и получите вторую Венесуэлу, писала The Los Angeles Times (LAT). Сам Лопес Обрадор отвергал любые сравнения с лидерами Венесуэлы и клялся, что не прибегнет к экспроприации и не попытается вновь переизбраться после окончания шестилетнего срока (по закону только один срок), пишет Би-би-си.

Пытались ему инкриминировать и «российский след». Он, мол, ставленник Москвы. В ответ Лопес Обрадор отшутился. Снял видео, как якобы ждет в порту Веракруса российскую подводную лодку, которая везет ему золото на предвыборную кампанию. И признался, что на самом деле его зовут Андрес Мануэлович.

Мексика first

А после выборов избранного президента Мексики наперебой принялись сравнивать с Дональдом Трампом. На первый взгляд у них не так много общего, продолжает LAT. Один – выходец из богатой семьи и сам богач. Другой – сын лавочника из деревни, живет в обычной квартире в Мехико. Но если присмотреться, они пришли к власти похожими способами. Оба опираются на «забытых людей». Хотя мексиканец ближе к левым, а американец к правым, оба продают недовольным чувство ностальгии. Они ведут свои народы к славному прошлому, а не к лучшему будущему, констатирует газета. В мире за пределами страны видят скорее угрозу и раздражитель, а не открытые возможности и процветание. Они смотрят внутрь и назад, будто пытаются засунуть джинна обратно в бутылку. Лопес Обрадор без колебаний пойдет на конфронтацию с Вашингтоном, считает LAT. Но это может и не повредить Мексике так сильно, как опасаются некоторые: похоже, Трамп охотнее заключает сделки с противниками, чем вознаграждает союзников. Телеканал ABC видит у двух президентов еще одно сходство, кроме популизма. Сложно сказать, как поведет себя Лопес Обрадор на посту президента – с Трампом было то же самое.

Массовые и кровавые выборы

Прошедшие выборы (в Мексике единый день голосования) стали самыми масштабными. Избирались кандидаты более чем на 3400 постов. Среди них – 628 членов парламента, восемь губернаторов, более 1500 мэров, перечисляет The Washington Post. Чтобы провести выборы на уровне и избежать подозрений в мошенничестве, которые проигравшие предъявляют после каждой кампании, Национальный институт по выборам потратил 28 млн песо (более 88 млн руб.), сообщает Euronews, т. е. около 800 руб. на одного избирателя.

И эти выборы стали одними из самых кровавых. Более 130 политиков были убиты с тех пор, как в прошлом сентябре началась избирательная кампания, подсчитал телеканал АВС. Один из кандидатов в парламент от штата Коауила – Фернандо Пурон получил в июне пулю в голову в момент, когда делал селфи со сторонницей, выйдя после дебатов. Насилие – одна из основных проблем Мексики. В прошлом году более 29 000 человек было убито, это максимум за два последних десятилетия. В этом году, похоже, цифра будет еще выше, прогнозирует АВС. Каждый день в Мексике погибает от насилия более 90 человек, сообщает Euronews и приводит данные мексиканской компании Etellekt: за последние три года уровень насилия вырос на 385%.

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Непонятна политика Лопеса Обрадора ни в отношении соседних США, ни в отношении далекой России. «Он потребует большего уважения», – сказала АВС эксперт El Colegio de Mexico Фернандо Ньето Моралес. Неудивительно, объясняет этот телеканал. В 2016 г. нынешний президент Энрике Пенья Ньето радушно принял Трампа во время предвыборной поездки. А Трамп из Мексики направился прямиком в Аризону, где заявил: «[Мексиканцы] еще не знают, но платить [за стену на границе] придется им». «Вряд ли АМЛО (прозвище Лопеса Обрадора по первым буквам полного имени. – «Ведомости») будет так же нем, как Ньето, в случае неуважения и угроз, хотя он сказал, что не планирует открыто противостоять Трампу», – говорила АВС Шэннон О’Нейл, вице-президент Совета по международным отношениям.

В прошлом году Лопес Обрадор выпустил книгу «Oyo, Trump!» («Послушай, Трамп!») о негативном влиянии США на Мексику. Но его советники уверяют, что он намерен сотрудничать с США. На одном из выступлений во время президентской гонки Лопес Обрадор обещал не допустить, чтобы мексиканская нефть попала в руки иностранцев, пишет The Washington Post. После чего советники встретились с американскими инвестиционными менеджерами и заверили, что их босс за свободный рынок.

Трамп одним из первых поздравил Лопеса Обрадора с избранием. В понедельник они провели телефонные переговоры. Судя по твиту Лопеса Обрадора, он готов снизить нелегальную миграцию в США и повысить безопасность за счет создания новых рабочих мест в Мексике.

Рецепты процветания

Мексика – вторая по размеру экономика Латинской Америки. Последние пять лет она весьма щедро раздавала доступ частным инвесторам к нефтяным запасам, рассказывает АВС. Как любит напоминать Трамп, привлеченные дешевой рабочей силой корпорации, например Ford и IBM, с удовольствием строили в Мексике заводы. АВС уверяет, что самим мексиканцам от этого лучше не стало. Экономический рост слабый, более половины населения живет в бедности, песо к доллару падает.

Лопес Обрадор ловко использовал тему неравенства и бедности. Популизм некоторых его обещаний зашкаливает. Он превратит резиденцию президента в общественный парк, продаст президентский самолет Boeing 787 Dreamliner стоимостью $300 млн и вдвое урежет себе зарплату. Зато поднимет ее самым низкооплачиваемым госслужащим, увеличит пенсии по старости, даст молодежи образовательные субсидии, а фермерам – дополнительные меры поддержки, перечисляет The New York Times (NYT).

Он не намерен ради этого увеличивать госдолг. У него готов ответ, где взять деньги: у коррупционеров. Речь о десятках миллиардов долларов каждый год, убеждает он и обещает не щадить никого в борьбе с коррупцией: «Кто бы это ни был, он будет наказан, включая соратников, чиновников, друзей и членов семьи. Хорошее правосудие начинается дома» (цитата по The Independent). «Коррупция является главной причиной неравенства в социальном и экономическом смысле. Уничтожить коррупцию и безнаказанность будет главной миссией нового правительства», – цитирует Лопеса Обрадора и «РИА Новости».

Мексиканские Соединенные Штаты

Государство в Северной Америке
Территория – 1,96 млн кв. км.
Население (2017 г., оценка IMF) – 123,5 млн человек.
ВВП (2017 г., оценка IMF) – $1,1 трлн.
Инфляция (май 2018 г.) – 4,51%.
Безработица (май 2018 г.) – 3,2%.
Внешняя торговля (2017 г.):
экспорт – $409,4 млрд,
импорт – $420,4 млрд.
Государственный долг (2017 г.) – 46,12% ВВП.
Внешний долг (май 2018 г.) – $201,7 млрд.

Одно из важных его обещаний – положить конец беспределу и коррупции со стороны наркокартелей. Опять же не хватает конкретики, как именно он намерен этого добиться. Лопес Обрадор гарантирует одно: все пройдет мирно. Два предыдущих президента вели настоящую войну с наркобаронами, привлекая армию. «Лопес Обрадор выступает с платформой национального примирения, заявляя, что не собирается никого сажать в тюрьму, ни с кем сражаться и откажется от шумных политических акций. У населения такая позиция вызвала немало симпатий», – объяснял Euronews политолог Карлос Кастильо. «Вместо того чтобы применять силу, мы будем уделять внимание причинам, по которым появляется насилие», – заявляет Лопес Обрадор (по «РИА Новости»). Лопес Обрадор выдвинул идею провести масштабную амнистию, в том числе для крестьян, выращивавших урожай для наркокартелей, рассказывает ABC. Он было заикнулся о распространении ее на криминальных авторитетов. Но столкнулся с таким валом критики, что сдал назад, заявив, что это была попытка думать нестандартно, а не обещание, пишет NYT. А The Week пишет, что он намекал на легализацию наркотиков, чтобы выбить почву из-под картелей.

Бизнесу Лопес Обрадор гарантирует свободу предпринимательства, автономию Банка Мексики, финансовую и налоговую дисциплину. Но иностранные компании он обеспокоил намерением подвергнуть ревизии контракты на добычу нефти. Если они были заключены честно, их трогать не будут. В ином случае Лопес Обрадор грозится принять меры (легитимные, разумеется): «Если мы найдем нарушения, пойдем в конгресс и суды. Но всегда будем действовать законным путем, конфискаций или экспроприаций не будет» («РИА Новости»).

Лопес Обрадор допустил, что вынесет на референдум вопрос, предоставлять ли и дальше доступ частным инвесторам к недрам, пишет The Independent. А NYT задается вопросом, собирается ли Лопес Обрадор поддержать государственную нефтегазовую компанию Pemex, ставшую фигурантом нескольких коррупционных скандалов.

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