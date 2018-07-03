Ангеле Меркель удалось спасти правящую коалицию

Лидеры ХДС и ХСС Ангела Меркель и Хорст Зеехофер Michael Sohn / AP

Члены входящего в правящую коалицию Германии альянса Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) после многочасовых переговоров объявили в понедельник вечером о достигнутом компромиссе по миграционной политике. По итогам встречи лидеров ХДС и ХСС Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера решено создать в Германии «транзитные центры», куда будут направляться прибывающие беженцы для дальнейшей проверки, сообщил Spiegel. Если в ходе нее будет установлено, что мигрант уже был зарегистрирован в другой стране Евросоюза, его будут отправлять в эту страну.

Разногласия по поводу миграционной политики внутри консервативного блока резко обострились после назначения Зеехофера на пост министра внутренних дел. В начале июня он разработал генеральный план по миграции, который предполагает восстановление пограничного контроля и возвращение в предыдущую страну прибывания всех мигрантов, уже зарегистрированных в другой стране, и мигрантов без документов. При этом Зеехофер настаивал на том, что если проблема не будет решена на уровне ЕС, то следует принимать меры в рамках национального законодательства. На поиск общеевропейского решения министр дал Меркель время до 1 июля, после чего МВД собиралось в любом случае приступить к исполнению плана Зеехофера.

Для поиска общеевропейского решения канцлер Германии созвала внеочередной саммит ЕС, который прошел 28-29 июня в Брюсселе. После многочасовой дискуссии лидеры стран Евросоюза договорились о создании на их территории специальных «сборочных центров», где будут размещать мигрантов, уже зарегистрированных в других странах ЕС, и тех, кто пытается попасть на территорию страны через так называемую «зеленую границу» в обход официальных пунктов пограничного контроля. Мигранты, которым не будет предоставлено право на убежище, должны будут вернуться в страну, где были зарегистрированы.

В субботу итоги саммита обсудили на закрытой встрече Меркель и Зеехофер, а в воскресенье прошли внутрипартийные совещания ХДС и ХСС. На заседании ХСС его лидер назвал решения саммита неравноценной заменой пограничному контролю и отклонил идею Меркель о создании в стране специальных «сборочных центров», сообщило DPA. После разговора с Меркель Зеехофер заявил, что видит три варианта развития событий: уступить канцлеру ценой отказа от своих убеждений, придерживаться жесткой линии, рискуя целостностью консервативного блока, или покинуть пост министра и главы партии, сообщил Spiegel. Еще утром в понедельник Зеехофер склонялся к третьему варианту, но к вечеру того же дня им с Меркель все же удалось достичь компромисса. Тем не менее большинство немецких СМИ назвали этот компромисс крайне шатким и временным.

Демарш Зеехофера стал неожиданностью не только для партнеров по коалиции, но и для самого ХСС, отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. В Баварии скоро пройдут выборы, и лидер ХСС выступал так категорично, опасаясь, что более жесткая в вопросах миграции правая партия «Альтернатива для Германии» перетянет голоса избирателей и ХСС потеряет большинство в земельном парламенте, объясняет эксперт. По его словам, ультиматум был личной инициативой Зеехофера, и остальные члены ХСС вряд ли допустили бы окончательный «развод» с ХДС. Развал правящей коалиции кажется еще менее вероятным с учетом того, что место младшего партнера ХДС могла бы занять партия зеленых, поддерживающая миграционную политику Меркель, добавляет Топорнин. Да и личный рейтинг канцлера остается достаточно высоким, несмотря на миграционный кризис и сложности в его урегулировании, резюмирует эксперт.