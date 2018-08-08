ЦИК одобрил три вопроса для референдума по пенсионному возрасту

«Конкуренция – великая вещь, флаг вам в руки», – напутствовала председатель ЦИК Элла Памфилова проведение референдума Максим Стулов / Ведомости

Центризбирком (ЦИК) в среду одобрил вопросы от трех инициативных групп для референдума о повышении пенсионного возраста. Первая инициативная группа – из Москвы под руководством кандидата в мэры от «Справедливой России» Илья Свиридова. Вторая – из Подмосковья. Ее возглавляют активисты из Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова. Третья – из Алтайского края. Там свою инициативную группу собирается регистрировать КПРФ.

«Конкуренция – великая вещь, флаг вам в руки», – напутствовала активистов председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, всего в ЦИК поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по референдуму. Правда, не всем инициаторам удалось реализовать такое намерение, отметила Памфилова.

Теперь региональные избиркомы в течение 15 дней должны зарегистрировать инициативные группы, вопросы от которых одобрил ЦИК. Те, в свою очередь, в течение двух месяцев должны провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек более чем в половине российских регионов (т. е. минимум в 43). После успешной регистрации подгрупп там выбирают уполномоченных и подают в ЦИК ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума, напоминает секретарь ЦИК Майя Гришина. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 000.

Три вопроса для референдума Вопрос инициативной группы из Москвы: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г., по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?» Вопрос инициативной группы из Подмосковья: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?» Вопрос инициативной группы из Алтайского края: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?»

Но проблема в том, что по закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме. То есть ситуация, в которой все три инициативы референдума дойдут до стадии регистрации инициативной группы в Центризбиркоме, невозможна с точки зрения математики, признает Гришина. По ее словам, определить, кто из инициаторов референдума опередит соперников, можно будет через публикации решений региональных избиркомов о регистрации подгрупп. «Все решения принимаются публично», – подчеркнула Гришина.

Повторно инициировать референдум по одному и тому же вопросу можно только через два года. В предвыборный период проведение референдума запрещено. В случае референдума по пенсиям два года истекут за год до окончания полномочий Госдумы, а затем запланированы президентские выборы. Это означает, что повторная инициатива по вопросам пенсионного возраста заблокирована на ближайшие 5–6 лет, пояснял «Ведомостям» руководитель юридической службы московского горкома КПРФ Мухамед Биджев.

Несмотря на то что организацией референдума займутся сразу три инициативные группы, вероятность того, что референдум все же состоится, есть, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Но организационно это очень сложная задача, которую после принятия новой Конституции России никто еще в стране не решал», – подчеркивает политолог Евгений Минченко. От инициаторов потребуется корректное оформление всей документации, так что есть большой риск, что в дальнейшем они могут получить отказы по формальным основаниям.

Организация референдума предполагает соблюдение очень жестких сроков для каждого действия, но тем не менее подготовка, даже в отсутствие каких-либо препятствий, может занять до полугода, добавляет политолог Андрей Колядин. «К этому времени многие решения могут быть приняты, и многие коррективы могут быть внесены в тот закон, который стал причиной для создания инициативных групп (по проведению референдума)», – указывает эксперт.

У нынешней ситуации есть две стороны, рассуждает Колядин: с одной – от пенсионной реформы никто не отказался и процедурные действия по ее реализации продолжаются; с другой – зачем запрещать проведение референдума, если это на руку коммунистам. В том, что три инициативные группы смогут договориться между собой о совместной организации референдума, эксперт сомневается.

Если референдум все же состоится, то Колядин не убежден в позитивном исходе для власти – общество может и не поддержать реформу. Вероятность проведения референдума зависит от власти, продолжает эксперт: «Если власть уверена, что ей нужно довести пенсионную реформу до конца, она, конечно, сделает так, что референдум не состоится. Если же власть захочет красиво «спрыгнуть» с этой темы, сославшись на недовольство народа, тогда, конечно, референдум может состояться. Но вряд ли его проведут коммунисты».