Заместителя гендиректора РКК «Энергия» обвинили в покушении на мошенничество

РРК «Энергия» занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс» Сергей Портер / Ведомости

Следователи задержали заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова и двоих его подчиненных. Об этом сообщило подмосковное управление Следственного комитета России. Всем троим предъявлены обвинения в покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В понедельник суд рассмотрит вопрос об их аресте.

Ранее в воскресенье госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что следователи заподозрили нескольких сотрудников РКК «Энергия» во взяточничестве. Имена подозреваемых не назывались, детали уголовного дела тоже пока не приводятся.

«Во взятках подозреваются несколько сотрудников из руководящего состава РКК "Энергия". Мера пресечения для них будет выбрана судом в понедельник», — сообщила пресс-служба «Роскосмоса», отметив, что подозреваемые дают признательные показания.

«Роскосмос» добавил, что тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией и будет жестко пресекать взяточничество и иные финансовые преступления на предприятиях ракетно-космической отрасли.

В июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия госкорпорации. Об этом он сообщил после того, как аудиторы выявили в «Роскосмосе» нарушения на 760 млрд руб. По словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, более 40% нарушений, выявленных ведомством за 2017 г., относятся к деятельности госкорпорации. Кудрин добавил, что результаты проверок уже легли в основу уголовных дел. О каких делах идет речь, он не уточнил.

В июле Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий ракетно-космической отрасли. В том числе проверка проводилась в РРК «Энергия», которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс». Отмечалось, что при необходимости результаты проверок будут переданы в правоохранительные органы.

В начале июля у РКК «Энергия» сменился руководитель: Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию с должности гендиректора корпорации.

С момента назначения 24 мая гендиректором «Роскосмоса» Рогозин сменил руководство ключевых предприятий отрасли. Заменено руководство самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Сменено руководство ЦЭНКИ (организация, управляющая космодромами), АО «Глонасс» (оператор системы «Эра-Глонасс»). Также заявление об увольнении написал директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого расследуется дело о хищениях.

Кроме того, в июле стало известно о расследовании дела о государственной измене в отношении сотрудников головного НИИ отрасли — подмосковного НИИмаша. В связи с этим был задержан 74-летний ученый Виктор Кудрявцев.