Более половины россиян поддерживают наказание за лайки и репосты

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55% россиян уверены, что пользователи социальных сетей должны нести ответственность за публикации и репосты материалов Ярослав Чингаев / для Ведомостей

55% россиян уверены, что пользователи социальных сетей должны нести ответственность не только за публикацию, но и за репосты материалов, которые считаются экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Треть из тех, кто одобряет эту идею, полагают, что за репост нужно наказывать так же, как и за авторство материала. Свою позицию многие респонденты объясняли тем, что репост – это распространение информации, которая приносит обществу вред и расшатывает его. Против серьезного наказания за репосты выступили 23%, остальные затруднились с ответом. При этом только 36% опрошенных встречали в СМИ сообщения об уголовных делах за лайки и репосты, а 43% считают, что такие дела возбуждаются необоснованно (противоположной точки зрения придерживается 31%).

Каждый третий респондент (36%) признался, что не пользуется соцсетями. Среди остальных 64% половина отметили, что сталкивались с обидными или похожими на экстремистские постами, но в полицию не обращались. При этом 8% респондентов признались, что уже отказывались делать публикации в соцсетях из-за опасений перед правоохранительными органами. Самый высокий процент осторожных – среди пользователей Telegram (24%).