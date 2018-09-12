ЦИК уточнил правила голосования во втором туре губернаторских выборов

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«Вы знаете, какие там были тяжелые погодные условия», – прокомментировала это решение Памфилова Максим Стулов / Ведомости

Во вторник Центризбиркомом был уточнен порядок голосования по месту пребывания во втором туре. Поправки в систему «Мобильный избиратель» пришлось вносить спешно. Несмотря на настоятельную рекомендацию председателя ЦИК Эллы Памфиловой всем регионам, где не смогли выбрать губернатора с первого раза, назначить второй тур на 23 сентября и дать возможность ЦИК подготовиться, в Приморье поспешили. В понедельник стало известно, что повторное голосование в крае пройдет в ближайшее воскресенье, 16 сентября. По итогам голосования 9 сентября вторые туры губернаторских выборов пройдут кроме Приморья во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.

«Вы знаете, какие там были тяжелые погодные условия, – прокомментировала это решение Памфилова. – В общем, там много чего было, что отразилось на выборах, поэтому мы идем навстречу, исходя из целого ряда факторов».