Центробанк Либерии нашел «потерянные» $104 млн
Пропажа 5% ВВП страны вызвала массовые протесты
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Либерия печатает национальную валюту за границей, поскольку не имеет собственного монетного двора
Michael Duff / AP
Центробанк Либерии заявил, что он на самом деле не терял 16 млрд свеженапечатанных либерийских долларов (примерно $104 млн), вопреки предыдущим заявлениям правительства. Эта сумма эквивалентна 5% ВВП страны, поэтому сообщения о ее пропаже вызвали массовые протесты и призывы начать расследования с участием международных организаций. Но не все верят объяснению центробанка.
Либерия печатает национальную валюту за границей, поскольку не имеет собственного монетного двора. В сентябре министерство юстиции сообщило, что расследует исчезновение «контейнеров и сумок с деньгами» примерно на $104 млн в течение двух последних лет при их перевозке через порт Монровии, столицы страны, и международный аэропорт.
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