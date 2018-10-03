Экономика / Мировая экономика

Центробанк Либерии нашел «потерянные» $104 млн

Пропажа 5% ВВП страны вызвала массовые протесты
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Центробанк Либерии заявил, что он на самом деле не терял 16 млрд свеженапечатанных либерийских долларов (примерно $104 млн), вопреки предыдущим заявлениям правительства. Эта сумма эквивалентна 5% ВВП страны, поэтому сообщения о ее пропаже вызвали массовые протесты и призывы начать расследования с участием международных организаций. Но не все верят объяснению центробанка.

Либерия печатает национальную валюту за границей, поскольку не имеет собственного монетного двора. В сентябре министерство юстиции сообщило, что расследует исчезновение «контейнеров и сумок с деньгами» примерно на $104 млн в течение двух последних лет при их перевозке через порт Монровии, столицы страны, и международный аэропорт.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике